香港設計中心「大灣區創意雙周」推出「What’s NE(X)T」主題展

創新活動彰顯大灣區非凡合作設計力量 為創意新時代奠定基礎 展覽將於 12 月 3 日至 16 日假DX 設計館舉行 公眾免費入場參觀

「體驗長廊」透過創新的設計理念和沉浸式裝置呈獻感官之旅。 「共創共享」推動設計師互相合作和交流想法，締造創新文化。 「交流專區」為創意人才、業界人士和設計愛好者提供平台，彼此交流互動、分享見解並展開合作，以推動大灣區未來的設計產業發展。

香港 - 2024年11月29日 -由香港設計中心（HKDC）主辦，香港特別行政區政府轄下文創產業發展處作主要贊助機構和提供策略指導及支援，假DX設計館舉行預展活動，正式展開序幕。展覽並將於12月4日向公眾開放。而DX設計館亦於同日對外開放，銳意打造深水埗區内成設計及時尚樞紐，歡迎市民參觀。去年活動獲得空前成功，今年將以「What's NE(X)T」為主題，繼續透過多元化的展覽，深入探討大灣區創意產業的現況和潛力，進一步發揮區內的合作設計力量。展覽重點介紹大灣區内不同城市的設計師、藝術家和企業家，展示他們的最新作品和創新意念，提供體驗、發掘和交流的平台。「大灣區創意雙周」旨在推動大灣區的的商業合作，釋放區內蘊藏的龐大機遇，積極融入國家發展大局。展覽運用城市景觀光影投射等多媒體技術、以廣東飲食文化為題材的動畫來敍述環境故事，以及源自粵港澳和客家文化的創作靈感，從多角度探討藝術文化、數碼領域和生活品味不同範疇。2024 年「大灣區創意雙周」並不止於展覽，更是透過展覽、講座和引人入勝的互動體驗，讓參觀人士投入大灣區的創意設計活力之中。「大灣區創意雙周」透過圍繞主題「What's NE(X)T」的元素，從體驗、發掘和交流三大方向展現設計力量。展覽分為三大展區，帶來精心設計的觀展體驗：甫進展區，香江貫珍的霓虹燈標誌和Zephyr Design Studio（香港設計中心設計創業培育計劃培育品牌）的城市天際線投影將盡映入眼簾，這是展區一大亮點，參觀人士將感受到城市濃厚的設計氛圍。隨後，互動動畫將展示香港多元文化和流行文化元素，當中包括Nikopicto的香港版權作品。走過充滿城市元素的隧道，來到分為兩個部分的「共創共享」展區，其中之一是香港時裝設計師協會呈獻的「時裝設計」。本地時裝設計師林春菊將展出12件時裝藝術作品，以珍貴的圖畫娓娓道來粵港澳文化歷史，一同穿越古今和未來，從中互相交流和學習。緊隨「時裝設計」展區之後，便是由享譽國際的設計大師陳幼堅先生、香港動畫業及文化協會、謝謝設計、香港出口商會、香港傢俬裝飾廠商總會及香港工業設計師協會共同創作的「生活設計」部分。陳幼堅獨具匠心設計出的「思路」(SILKROAD Collection) 椅子系列率先呈現眼前，該系列以「絲綢之路」命名，創作靈感源自歐式經典S型椅子(S Chair) ，將西方文化及現代東方美學的元素相結合，呈現出融匯古今、貫通中西的現代傢俱設計。香港動畫業及文化協會邀得來自廣州的《BIG HEART》創作人梁洪瑋及《MicBraining》創作人Mickey Mic展出藝術玩具，而來自東莞的謝謝設計則會展示視覺藝術案例。香港出口商會帶來2023/2024年「香港智營設計大賞」獲獎產品，包括經特別設計的家具和文具。香港工業設計師協會將展示梁昆剛設計的得獎家具Laputa拉普塔梳化，體現設計與科技如何完美融合。香港工業設計師協會將與10個香港夥伴品牌參加是次展覽，呈現設計如何提升生活質素。日期：2024年12月3日（僅限受邀嘉賓預覽）2024年12月4日至16日 （歡迎公眾人士參與）時間：上午11時至晚上7時地址：九龍深水埗通州街280號DX設計館