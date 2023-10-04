香港貿發局 秋季電子及燈飾商貿展十月舉行

香港貿易發展局將於10月13至16日假灣仔會展中心舉辦香港秋季電子產品展，並於同期聯同慕尼黑國際博覽亞洲有限公司合辦國際電子組件及生產技術展。此外，香港國際秋季燈飾展將於10月27至30日假灣仔會展舉行，而戶外及科技照明博覽則會於10月26至29日於亞洲國際博覽館舉行。四項展覽吸引35個國家及地區逾6,200家展商參加，將展出行業最新的創新科技智能產品和方案、相關服務及資訊、燈飾產品及技術。

貿發局副總張淑芬四大展覽除本地展商外，還吸引了中國內地、台灣、日本、韓國、印尼、馬來西亞、新加坡；還有歐洲的丹麥、法國、德國和瑞士，亦有來自美國的公司參展，大家都想把握機會拓展商機。

其中秋燈展及香港國際戶外及科技照明博覽以「創新照明 點亮永恆商機」為主題匯聚來自逾30個國家及地區、超過3,000家展商。今年秋燈展增設「互聯照明」展區，吸引多家國際知名企業和品牌參展。還有「名燈薈萃廊」、「商業照明」、「家居照明」、「LED照明」、「LED照明零部件」及「智能燈飾及照明方案」等不同展區。

香港國際戶外及科技照明博覽則設有包括「室外照明解決方案及系統」、「植物照明」、「創新建築廊」、「戶外廣告照明」、「戶外及公共照明」以及「專業照明」等多個展區，展示多種商業和工業用的室外及專業技術照明解決方案。

展覽期間，大會將安排一系列論壇和研討會；亦會為兩大燈展的展商和買家提供免費穿梭巴士服務，往返灣仔會展中心及機場亞博館，方便他們來往兩個展場。