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市場資訊
2023-12-08 07:30:00
日報

香港鑽石總會大抽獎 送總值逾600萬豪禮

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香港鑽石總會推出「開心香港 天然鑽石幸運大抽獎」，送總值超過600萬港幣的天然鑽石及鑽飾購物券，終極大獎為價值超過港幣$1,900,0003D色天然美鑽及港幣5,000鑽飾購物券，幸運兒名額多達157個，由即日至2024229日，顧客於超過350間參與商戶購買一件或以上含有天然鑽石的飾品（人造鑽石及鐘錶除外）每滿港幣5,000消費可獲得一次抽獎機會，上限為港幣200,000，即40次抽獎機會，金額愈大、購買次數愈多，贏取巨獎機會愈大！大會更夥拍AlipayHK和內地支付寶，於抽獎期內向顧客送出總值5,000AlipayHK A. Point積分。
網站：https://ndqa.hk/

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