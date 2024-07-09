香港開心購物節直播帶貨明日起舉行 藝人楊卓娜與本地帶貨直播KOL 豪言以超優惠谷爆生意

有人說，購物可以減壓，如果這是真的，那麼不妨在7月10日至11日參加由香港零售管理協會舉辦的第二屆「香港開心購物節」直播活動。這次，協會破天荒聯合多名本地帶貨直播KOL和藝人楊卓娜，與17個知名品牌合作，以低至16折起，進行兩場大型直播帶貨活動，期望為香港人帶來別開生面的購物體驗。

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，今年購物節的特點除了有實體消費外，協會首次引入電商活動，邀請主播平台一起舉行直播活動，無論香港還是內地的朋友，都可以在網上同步搶購大額折扣的產品。WECHAT BIZ創辦人兼行政總裁馬嘉宏指出，購物節引入電商活動的創新理念，不僅可以推廣香港品牌給內地消費者，還提到稍後將舉行內地直播帶貨活動，吸引內地消費者親身體驗香港的好客之道，推動香港好禮、有禮文化，並通過小紅書、抖音、微信等主流社交平台，宣傳和推廣香港優質品牌產品。