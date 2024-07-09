香港開心購物節直播帶貨明日起舉行 藝人楊卓娜與本地帶貨直播KOL 豪言以超優惠谷爆生意

有人說，購物可以減壓，如果這是真的，那麼不妨在7月10日至11日參加由香港零售管理協會舉辦的第二屆「香港開心購物節」直播活動。這次，協會破天荒聯合多名本地帶貨直播KOL和藝人楊卓娜，與17個知名品牌合作，以低至16折起，進行兩場大型直播帶貨活動，期望為香港人帶來別開生面的購物體驗。
香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，今年購物節的特點除了有實體消費外，協會首次引入電商活動，邀請主播平台一起舉行直播活動，無論香港還是內地的朋友，都可以在網上同步搶購大額折扣的產品。WECHAT BIZ創辦人兼行政總裁馬嘉宏指出，購物節引入電商活動的創新理念，不僅可以推廣香港品牌給內地消費者，還提到稍後將舉行內地直播帶貨活動，吸引內地消費者親身體驗香港的好客之道，推動香港好禮、有禮文化，並通過小紅書、抖音、微信等主流社交平台，宣傳和推廣香港優質品牌產品。
港人喜歡Soft selling 讚合作品牌質量佳
參與此次直播帶貨活動的藝人楊卓娜特別感謝商家經常送一些小禮物或提供更多優惠支持，這些都是觀眾比較喜歡且直接的推廣方式。另一名直播帶貨平台代表ViVi分享了香港與內地直播帶貨的不同之處：「香港的直播帶貨主偏好在直播前與觀眾進行一些生活體驗，不僅介紹產品的獨特性、優惠及成分，還將產品融入生活中，預熱觀眾情緒，讓他們產生共鳴及期待感。再加上直播帶貨時的精彩內容及優惠，效果更佳。」各直播平台代表均表示，優質商品本身就自帶流量，再加上商家提供的實惠價格，自然會吸引顧客並帶動銷售上升。他們期望在為期兩天的大型直播帶貨活動中取得好成績。協會對於香港人氣主播平台首次同場進行直播帶貨充滿期待，希望能進一步推動經濟，帶動消費氛圍。
直播活動精選優惠品牌
．鐵達時 Solvil et Titus 精選腕錶7折
．CROCODILE 精選服飾低至29折
．官燕棧 即食花膠系列31折
．營多 Indomarket 營多撈麵大禮包54折
．馬拉松 現金劵半價
．日本命力 精選產品8折
．眼鏡88精選太陽眼鏡低至41折
．莎莎 精選產品低至16折
．謝瑞麟 精選首飾低至71折
．友和 精選美容儀器低至57折
．VIMTOX 美容產品56折
．ZOKU 精選家品低至24折
．帕倩美 精選產品低至4折
．本事貓 寵物產品低至6折
．眾仁湯業 湯品低至51折
．有叢氣 茶飲低至8折
．錦恩記 健康產品低至7折
直播帶貨活動時間
日期：7月10日及11日
時間：晚上9時至11時30分