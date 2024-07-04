香港開心購物節 香港零售管理協會x萬寧 推「體驗式禮遇」 送免費個人化專業健康諮詢連同豐富保健產品

香港零售管理協會舉行第二屆「香港開心購物節」，本港十個不同界別的商戶一呼百應，向顧客提供各種優惠，至今參與品牌超過160個，覆蓋零售店舖逾5,000間！今年購物節4大主題之一「健美嘆世界」，頭炮宣傳活動，由全港最大型健與美產品連鎖店 - 萬寧推出「體驗式禮遇」，送出免費個人化專業健康諮詢連同豐富保健產品！品牌邀請了人氣KOL楊慧敏 Mina Yeung 於2024年6月28日上午10時在鰂魚涌太古坊康橋大廈地下的萬寧分店，即場示範由萬寧註冊營養師提供的「營養飲食及體重管理計劃」及註冊藥劑師或營養師提供的「萬寧專業健康諮詢服務」流程及安排。

萬寧憑藉多元化的產品和創新服務，在保健品市場中脫穎而出，最近獲港人票選為No.1最受愛戴保健品零售商，以及全港最受愛戴的益生菌、維他命、NMN及蟲草零售商*！印證萬寧致力為大眾提供多元化保健產品和專業健康服務，受到廣大顧客的認同及支持。

現時萬寧擁有全港 No.1 藥房網絡^，全港九新界各區均設藥房分店，逾140位註冊藥劑師及營養師於各分店為客人提供多元化的保健及諮詢服務，照顧大眾的健康需求。萬寧專業健康團隊會先了解客人的生活及飲食習慣，然後進行個人化分析，提供切合顧客的健康資訊及建議。萬寧總藥劑師趙國亮進一步解釋，「例如客人工作忙碌、壓力大，飲食又不定時。我們便會建議客人可進食維他命B雜的產品，協助他們保持活力及紓緩疲勞」。 部份店內更備有身體成份分析儀，能測量客人的身體質量指數（BMI）、體內的肌肉、水分及脂肪分佈情況，註冊營養師會根據報告結果提供個人化的飲食建議，或制定健康餐單予顧客，協助他們建立健康飲食基礎，邁向健康生活。