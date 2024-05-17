香港零售管理協會主辦第三屆大學生商業案例大賽圓滿結束 結合創意及經驗 培育零售業人才

來自 12 間本地大專院校的 240 多名精英學生組隊，在超過 40位零售精英擔任義務導師的帶領下，結合業界經驗和年青人的創意，為一個個真實的商業案例尋找具創新思維的解決方案，攜手探索零售業界發展新趨勢。在歷時三個多月的挑戰賽旅程中，超過 30 支學生隊伍，需經歷「JA 創新營」、「師友指導」、「網上影片比拼」等環節，晉身最後 12 強的比賽隊伍，於 4 月 13 日總決賽當天施展渾身解數，發揮創意構思，競逐各個榮譽及獎項。

經過一輪激烈的比賽，最後評判選出冠、亞、季軍，以及最具人氣獎、最具創意獎、最佳演譯獎和創新進步獎共 7 大獎項。大會評判之一的香港零售管理協會副主席譚錦儀女士大讚今年各參賽隊伍表現卓越，更勉勵同學，未來無論學習或工作，應時刻保持活力、熱誠及創意。

譚錦儀表示：「零售業是一個充滿活力及多元化的行業，年青人一定可以找到適合自己興趣和能力的崗位。協會希望藉是次比賽，鼓勵有興趣加入零售業的同學，多留意行業相關議題，以及數碼科技的發展，並參加零售企業實習計劃，累積經驗和人脈，為入行打好基礎。期望同學們於不久將來能加入零售業，與我們並肩作戰，讓香港零售業繼續發光發亮。」