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市場資訊
2024-09-03 16:30:00

香港零售管理協會 X 營多（Indomarket） 東盟兩國總領事 見證香港首屆清真廚神誕生

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香港零售管理協會聯乘營多東南亞美食市場（Indo Market），於銅鑼灣利舞臺的煤氣烹飪教學中心，舉辦首屆「香港清真創意煮食大賽」。

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香港零售管理協會舉辦的第二屆香港開心購物節–「香港好禮．有禮」，獻上連串精彩禮遇，讓市民旅客盡享購物樂趣。協會於8月30日（星期五）聯乘營多東南亞美食市場（Indo Market），於銅鑼灣利舞臺的煤氣烹飪教學中心，呈獻首屆「香港清真創意煮食大賽」，榮獲印尼及馬來西亞駐港總領事親臨現場，品嘗7隊參賽隊伍精心炮製具有香港特色的清真美食，見證首屆清真廚神的誕生。煮食大賽以清真美食為主題，響應近年特區政府積極在穆斯林客源市場推廣香港旅遊，致力推動清真飲食文化，營造清真友善的旅遊體驗。

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7隊入圍的參賽隊伍中（以兩人為一隊），各自選用營多（Indo Market）提供並符合清真食材要求的東南亞醬料，以中外創意烹調方式，在限時30分鐘內施展渾身解數，互相切磋廚藝，煮出色香味俱全的香港清真菜式。經過激烈比拼，專業評審團根據各參賽者創作菜式的味道、口感、外觀和創意，最終選出周文淇先生（Bernardo Chow）獲得「最具創意大獎」，獲得$8,000現金獎；鄧允琳女士（Wendy Tang）獲得「「評審口味大獎」，獲得$5,000現金獎；其餘5個參賽隊伍則獲頒「優秀廚藝獎」，各得$500現金獎。大會亦邀得視帝譚俊彥先生（Shaun Tam）到場一展廚藝，為現場嘉賓炮製清真美食，並和大家分享煮食心得。

（圖片由香港零售管理協會提供）

「香港清真創意煮食大賽」榮獲印尼及馬來西亞駐港總領事親臨現場，見證首屆清真廚神的誕生。 （左起）印尼駐港總領事Yul Edison先生，營多集團（Indo Market）行政總裁呂凌鳴先生，馬來西亞駐港總領事Muzambli Markam先生合照。

專業評審團親自品嘗7隊參賽隊伍精心炮製具有香港特色的清真美食。（左起）馬來西亞駐港總領事Muzambli Markam先生，印尼駐港總領事Yul Edison先生，營多集團（Indo Market）行政總裁呂凌鳴先生合照。

周文淇先生獲頒「最具創意大獎」。

「最具創意大獎」得主周文淇先生得獎菜式「芒果鴨胸米粉盞」。

鄧允琳女士獲頒「評審口味大獎」。

「評審口味大獎」得主鄧允琳女士得獎菜式「東南亞風味封門柳配蒜香辣醬」。

：「評審口味大獎」得主鄧允琳女士得獎菜式「東南亞風味封門柳配蒜香辣醬」。

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