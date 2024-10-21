香港電訊推出「大管家」家居助理服務

關於香港電訊

香港電訊是科技、媒體及電訊的領導者，扎根香港逾150年。香港電訊作為真正的5G網絡營運商，為企業及大眾接通本地和全球。我們的全方位企業應用方案，成為企業進行數碼轉型的不二之選。與此同時，我們全面的網絡及智能生活服務組合，豐富大眾日常生活，並滿足他們對工作、娛樂、教育、健康，以至可持續低碳生活的各種需要。連同我們支援數碼經濟發展及協助香港作為國際金融中心連繫世界的數碼企業業務，香港電訊致力為智慧城市發展作出貢獻，以科技成就未來。

