香港電訊推出「大管家」家居助理服務

設「智關心」語音提示 以AI提醒生活大小事務香港 - 2024年10月21日 - 香港電訊推出「大管家」一站式24小時家居助理服務1，五大服務範疇除了包括網絡和手機支援外，更涵蓋最近推出、結合人工智能 (AI) 的「智關心」語音提示服務，貼心照顧家中長幼在生活上的大小事務，邁向無憂生活。
「大管家」家居助理服務的五大範疇包括：
- 24小時家居支援2+3：提供一系列家居資訊及服務供應商選擇，24小時支援客戶生活所需及突發事宜，例如開鎖、通渠、家居及空調清潔、除蟲及寵物美容等。在繁忙的生活中只需聯絡專業的客服團隊，便可隨時獲得所需的支援與幫助的資訊，為客戶帶來了前所未有的便利和安心
- 「智關心」語音提示：客戶只需利用「HKT家居電話」應用程式，再以錄音或文字輸入提示內容，設定提示時間，系統便會利用AI技術將文字轉換為自然流暢的語音提示，並在指定時間致電家居電話播放，令客戶可以遙距提醒家中長者或其他家庭成員定時服藥、定期複診或飼餵寵物等大小生活鎖事
- 全面手機支援：由專業團隊於全線1O1O / csl專門店提供包括手機資料轉移、安裝手機應用程式、智能手機應用教學及手機屏幕保護貼更換等服務4
- 家居寬頻支援：協助客戶解決家居寬頻網絡疑難，如家居寬頻網絡速度諮詢及網絡速度改善建議等
- 外遊準備支援3：提供旅遊及交通資訊，並協助客戶安裝旅遊電子支付應用程式和設定漫遊服務
客戶只須成功安裝或續約含指定承諾期及月費之HKT家居電話服務，可於承諾期間免費享用「大管家」服務。有關「大管家」家居助理服務的詳情，請致電+852 2888 1888或瀏覽HKT家居電話網站：HKT 家居電話 (hkt-homephone.com)。
註：
1「大管家」服務由Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited提供，適用於已登記指定HKT家居電話服務的個人客戶，並受相關條款及細則約束。
2此項為家居支援資訊服務，支援服務由相關第三方服務供應商提供。
3本服務下提供的所有資訊僅供參考，Hong Kong Telecommunications (HKT) Limited不以任何方式聲稱、保證或擔保所提供的任何資訊的準確性、完整性或時效性。
4螢幕保護貼更換服務僅適用於指定手機型號，只適用於指定 1O1O/csl 專門店，並須事先預約。
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