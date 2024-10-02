香港首個「永明消費者可持續生活指數」：以全新視角探索消費者的可持續生活方式，助力香港踏上可持續未來之路

香港 - 2024年10月2日 - 根據聯合國環境規劃署1，生活方式是我們在社會中的印記 — 它引領我們的習慣、為我們的行為和消費選擇定下框架、塑造個人身份、影響健康，並定義我們與社會上其他人的關係。有見及此，Sun Life 永明全力支持由香港恒生大學知識交流學院及世界綠色組織聯合研究的「永明消費者可持續生活指數」，成為全港首個以非企業角度探討消費者可持續生活方式的調查報告，以行動實踐「以先見，見未來」的願景。此外，Sun Life永明更舉辦論壇，邀請不同界別的專家探討可持續發展如何推動香港成為更宜居城市。



發展局副局長林智文出席論壇時表示，香港是集約但宜居城市，政府會透過規劃確保城市的高質發展，打造高密度但舒適的居住環境。在規劃新發展區時，政府會採用 「15分鐘生活圈」概念，除了便利居民以步行或踏單車到達不同地點以獲取生活所需，亦鼓勵健康生活模式及降低碳排放。他強調政府會兼顧新發展區的發展和自然環境保育，以促進可持續發展及提高宜居度。



「永明消費者可持續生活指數」調查報告於今年1月至6月期間進行，透過街頭訪問1,004名香港成年人，網上問卷訪問213名中學生，並以小組討論、專家訪談等形式2，深入探討在ESG概念下消費者如何實踐可持續生活，從而反映香港是否具備條件成為一個環境友善、和諧、和重視道德誠信的宜居城市。



「可持續生活分數3」將22項經嚴格篩選的消費者日常行動納入指數計算之中，檢視消費者在「綠色生活」、「和諧生活」和「道德生活」這三類常見的可持續生活方式上的實踐情況。調查發現，消費者在實踐可持續生活分數為53.56，雖仍有待進步，但態度甚為正面，反映社會整體都走在正確的軌道上，向可持續的未來邁進。



香港永明金融有限公司人壽及康健業務總經理楊娟表示：「我們很高興能夠支持這項全港首個具前瞻性的『永明消費者可持續生活指數』調查，相信研究結果將為推動香港可持續發展提供重要數據及洞察，期望與市民攜手建構香港成為一個更可持續社會發展的城市。Sun Life 永明一直透過產品創新和各類社區活動，提高大眾對健康與可持續生活的意識，貫徹我們幫助客戶建立終身理財保障及建構健康生活的宗旨。我們樂見香港市民對可持續生活有正面的態度，期望透過年度更新的指數發布，鼓勵更多消費者積極推廣可持續生活方式。」



2024年度「永明消費者可持續生活指數」主要研究結果包括：



香港消費者對 ESG 概念未有產生共鳴



香港消費者對環境、社會及治理（ ESG ）的認識十分有限，平均得分僅為3.42（滿分為10分），逾半數（51%）受訪者更表示完全或不太知道什麼是ESG。即使ESG概念在商業社會裡盛行多年，但顯然在消費者層面上並未能引起廣泛共鳴。對比起ESG令人感覺模糊，調查卻發現分別有88%受訪者支持保護環境和生態系統，82%同意透過公益活動改善弱勢社群的生活，以及91%認同守規則的重要性，可見消費者對可持續生活的態度正面，但未有將想法全面轉化為動力， 態度與行動兩者之間存有明顯差距 。



消費者在實踐可持續生活表現中規中矩，仍有進步空間



於實踐可持續生活方面，以100分為基數的評分準則當中，消費者的「可持續生活分數」為53.56。 從今年的數字來看消費者一般傾向以常見或門檻較低的行動去體現可持續生活，很少會以較複雜或會對自己帶來不便的行動來實踐可持續生活，說明消費者在可持續生活方面的實踐上是跟隨者。相關消費者行動例子請參閱附錄一。



透過行為改變激活消費者在可持續生活的實踐力

研究亦發現，在可持續生活上實踐力度較強的一組(願改型)4在消費者態度上的各項指標包括對社區鄰里、自律守禮和簡約減廢的重視程度，都較力度弱的一組(維持型)為高。若從社區鄰里層面推廣開去，或更易引起個人共鳴，鼓勵更多市民坐言起行，實踐可持續生活方式。



總結及啟示



消費者對可持續生活態度正面，反映社會整體都走在正確的軌道上向可持續的未來邁進，唯可多將想法付諸實行。若消費者能意識到可持續生活為社區鄰里帶來更多好處，將有助推動他們更積極地實踐。​消費者可從以下層面作出改善：



