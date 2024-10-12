香港魯班廣悅堂魯班先師廟 奠定法定古蹟暨修繕竣工典禮圓滿結束

增設公眾導賞團認識魯班廟建築特色和文化 舉辦140週年壓軸活動「再『見』魯班先師廟 全港填色‧繪畫‧攝影比賽」

日期:

逢星期六（公眾假期除外）

時間:

下午2時30分至3時30分

地點:

香港堅尼地城青蓮臺15號魯班先師廟

名額:

20人

講解:

古物古蹟辦事處導賞員

語言

粵語

費用:

全免

報名:

是項活動無需預約，名額先到先得，額滿即止。

查詢:

2208 4407

辦公時間：星期一至五

（上午9時30分至下午1時；下午2時至5時30分）



香港 - 2024年10月12日 - 香港魯班廣悅堂於今日（農曆九月初十）西環青蓮臺隆重舉行奠定法定古蹟暨修繕竣工典禮，與一眾嘉賓見證了這座歷史建築的重生與輝煌，成功保存其歷史風貌並延續其文化價值。因其對香港建造業的重大意義、歷史和建築價值，政府早前10月10日刊登憲報宣布把魯班先師廟列為法定古蹟。魯班先師廟自創建以來，見證了香港的發展及變遷，擁有深厚的文化底蘊，此次修繕工程不僅恢復了建築的原貌，更加強了其作為法定古蹟的地位，為未來的文化教育與社區活動提供了堅實的基礎。致辭表示：「魯班先師廟是香港現時唯一供奉魯班為主神的廟宇，因其獨特的歷史價值及非凡的建築特色在前日正式被列入法定古蹟。同時，魯班先師廟於最近修繕竣工，而香港魯班廣悅堂為修繕工作準備充足，除了研究和鑽研其歷史，更邀請了粵港澳大灣區經驗豐富的專家和工匠參與修繕過程。這次工程是粵港澳大灣區專家合作的成果，亦是作為未來香港更多修繕工作、文物保育都可以與大灣區合作的楷模，期盼特區政府與廣悅堂，以及其他建造業的持分者都能夠秉持魯班先師的精神，繼續一同推動和見證建造業界的承傳和興盛的發展。」致歡迎辭表示：「本堂有幸見證這座充滿歷史痕跡的廟宇回復昔日光彩。政府刊登憲報宣布把魯班先師廟列為法定古蹟作永久保護，代表魯班先師廟不僅是一座歷史建築，更是魯班文化遺產的重要象徵。此次修繕工程的完成，標誌著我們對弘揚魯班傳統和文化的堅定承諾。這座古蹟的重生，讓我們見證了歷史與現代的交融，並為下一代保留了珍貴的文化資源。」是次魯班廟修繕工程以「修舊如舊」為原則，並且包含大灣區交流合作、傳統建築工藝傳承、以及公眾教育三大元素。整個修繕過程得到了發展局和古物古蹟辦事處的大力支持、專家學者們的寶貴建議，以及顧問、承辦商團隊和工匠們的配合，每一位參與者都擁有一顆「匠心」，充分展現了精益求精、一絲不苟的「工匠精神」。為慶祝魯班先師廟奠定法定古蹟以及修繕完成，香港魯班廣悅堂邀請了著名鋸琴音樂演奏家李元慶先生演奏鋸琴。傳說鋸琴這一樂器源於魯班發明鋸子才誕生，而鋸琴作為一種非物質文化遺產，與魯班的工藝精神息息相關，是象徵著創新與傳承的結合。李先生研究、演奏及推廣鋸琴已有逾 30 年，他的演出不僅展現了鋸琴的獨特魅力，更是對魯班精神的致敬。同時，陶塑名匠何湛泉先生以及灰塑工藝傳承人鄧秋凡先生到場分享魯班廟先師廟修繕過程，講述了修繕中的挑戰與心得，讓大家對這一歷史建築的修復工作有更深入的了解。隨著魯班先師廟的修繕完成，香港魯班廣悅堂將舉行140周年壓軸慶祝活動 — 「再『見』魯班先師廟 全港填色‧繪畫‧攝影比賽」廣邀全港中小學生及市民參與，一同捕捉「魯班先師廟升格為法定古蹟暨大型修繕工程竣工」這個美好的歷史時刻。這次活動旨讓全港中小學生及市民深入了解香港法定古蹟「魯班先師廟」，欣賞其建築特色，包括罕有的五岳朝天式山牆，工藝精湛的壁畫、灰塑、木雕以及石灣陶塑等。此外，古蹟辦將自11月16日起每逢星期六（公眾假期除外）向公眾提供免費導賞服務。透過專業導賞員帶領參加者參觀魯班先師廟，可讓參加者更加了解廟宇的歷史及建築風格。有關導賞服務詳細資料如下：圖片一：香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士，JP 在魯班先師廟奠定法定古蹟暨修繕竣工典禮上致辭。圖片二：香港魯班廣悅堂主席鄧智宏先生致歡迎辭表示：「這座古蹟的重生，讓我們見證了歷史與現代的交融，並為未來的世代保留了珍貴的文化資源。」圖片三：香港特別行政區政府發展局局長甯漢豪女士, JP（左四）、香港魯班廣悅堂主席鄧智宏先生（右四）中聯辦教科部劉曉文先生（右二）、古物諮詢委員會主席蘇彰德教授,BBS,JP（右一）和一眾嘉賓共同主持奠定法定古蹟揭牌儀式。圖片四：慶祝魯班先師廟歷史得以傳承，香港魯班廣悅堂邀請了著名鋸琴音樂演奏家李元慶先生演奏鋸琴。圖片五：陶塑名匠何湛泉先生分享魯班先師廟修繕過程中的挑戰。圖片六：灰塑工藝傳承人鄧秋凡先生分享在修繕過程中如何運用灰塑工藝修復魯班先師廟原貌。圖片七：一眾嘉賓主持簪花掛紅及點睛儀式。