香港 2023 World Boccia 亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽 團體及雙人賽港隊添一銀一銅

香港 2023 World Boccia 亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽最後一日賽事，團體及雙人賽港隊增添一銀一銅，梁育榮及張沅奪得混合BC4級雙人賽銀牌，謝德樺和何宛淇則奪得混合BC3級雙人賽銅牌。

呂家祈: 香港辦世界賽事水平高

今次錦標賽在12月6日至11日舉行，賽事籌委會主席呂家祈對賽事感到非常滿意，港隊成績亦非常理想。賽事在馬鞍山體育館舉行，場館設施方便運動員出入，賽事進行期間更有打氣團及導賞團到場觀看比賽及為選手打氣，氣氛熱烈。World Boccia 行政總裁 Paul Trayner表示，香港的賽事高水平，場地非常適合舉辦賽事，運動員有足夠空間移動。

何宛淇:多謝市民到場支持

夥拍謝德樺奪得混合BC3級雙人賽銅牌的何宛淇多謝香港市民到場支持，比賽期間聽到很多打氣聲音，感到窩心及更有動力去發揮得更好。何宛淇對今次在比賽上的發揮感到滿意，「成績已經達到心目中的目標，美中不足是雙人賽僅奪得銅牌，不過已足夠取得巴黎 2024 殘疾人奧運會的入場券。」