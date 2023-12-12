香港 2023 World Boccia 亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽 團體及雙人賽港隊添一銀一銅

香港 2023 World Boccia 亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽最後一日賽事，團體及雙人賽港隊增添一銀一銅，梁育榮及張沅奪得混合BC4級雙人賽銀牌，謝德樺和何宛淇則奪得混合BC3級雙人賽銅牌。
呂家祈:香港辦世界賽事水平高
今次錦標賽在12月6日至11日舉行，賽事籌委會主席呂家祈對賽事感到非常滿意，港隊成績亦非常理想。賽事在馬鞍山體育館舉行，場館設施方便運動員出入，賽事進行期間更有打氣團及導賞團到場觀看比賽及為選手打氣，氣氛熱烈。World Boccia 行政總裁 Paul Trayner表示，香港的賽事高水平，場地非常適合舉辦賽事，運動員有足夠空間移動。
何宛淇:多謝市民到場支持
夥拍謝德樺奪得混合BC3級雙人賽銅牌的何宛淇多謝香港市民到場支持，比賽期間聽到很多打氣聲音，感到窩心及更有動力去發揮得更好。何宛淇對今次在比賽上的發揮感到滿意，「成績已經達到心目中的目標，美中不足是雙人賽僅奪得銅牌，不過已足夠取得巴黎 2024 殘疾人奧運會的入場券。」
梁育榮冀在巴黎殘奧衝擊金牌
梁育榮亦對成績感到滿意，已達到教練要求，在單打及雙打均奪得獎牌。不過張沅對於單打未能取得獎牌感到有點可惜，會再訓練基本功，希望日後比賽時不要因為緊張而影響表現。梁育榮表示，會保持平穩水準進行比賽，以平常心發揮會更好，希望在巴黎 2024 殘疾人奧運會的雙打項目可以衝擊金牌，張沅亦期望在單打的比賽取得獎牌。
香港2023 World Boccia亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽由中國香港傷殘人士體育協會主辦，賽事為巴黎2024殘疾人奧運會計分賽之一，於團體賽及雙人賽奪金的運動員可直接為其國家及地區取得殘奧運參賽資格，吸引來自17個國家及地區的高手參加，包括澳洲、巴林、中國、中華台北、中國香港、印度、印度尼西亞、伊拉克、日本、中國澳門、馬來西亞、蒙古、紐西蘭、新加坡、韓國、泰國及阿聯酋。港隊則派出11名運動員出戰。
香港2023 World Boccia亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽
由中國香港傷殘人士體育協會主辦的「香港2023 World Boccia亞洲及大洋洲硬地滾球錦標賽」於12月6日至11日在馬鞍山體育館舉行。是次賽事獲得國際硬地滾球體育聯會認可，並為巴黎 2024 殘疾人奧運會計分賽之一，於團體賽及雙人賽奪金的運動員可為其代表國家或地區直接取得殘奧運參賽資格，因此吸引超過200名來自17個國家及地區的參加者，包括頂尖運動員、教練及隨隊職員，來港作賽。而香港亦派出11位運動員出戰是次賽事，務求乘主場之利爭取佳績。
比賽網頁：https://hk2023boccia.hksapd.org/
中國香港傷殘人士體育協會
協會前身為香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會，於 1972年創立。協會使命是培育本地殘疾運動員及提升其競技水平，締造體育成就。目前正積極發展及推廣11項殘疾人運動項目，包括射箭、田徑、羽毛球、硬地滾球、草地滾球、射擊、游泳、乒乓球、保齡球、輪椅籃球及輪椅劍擊。