香港Air Ring 48 隊伍晉身2024 James Dyson 設計大獎國際賽20強

專為安全帽設計的冷卻裝置，有效改善工作安全香港 - 2024年10月16日 -
- 隨著全球暖化不斷加劇，全球勞動人口均面臨極端高溫的風險，因而引致受傷以至死亡。據資料顯示，香港有高達六成的建築工人曾經出現中暑症狀[1]。
- James Dyson 設計大獎今天宣布20 組國際賽入圍隊伍，當中包括來自香港的隊伍，其入圍作品為安全帽冷卻裝置，這亦是香港連續第二年躋身最後 20 強。Dyson 創辦人暨首席工程師 James Dyson 將從入圍名單中挑選出國際大獎得主，結果將於 11 月 13 日正式公布。
- 本年度國際賽20強入圍名單當中佔大多數為來自亞洲的參賽作品，中國、新加坡和南韓各佔兩席，反映亞洲地區的發明成功揚威海外。
應對暑熱壓力問題 – 為戶外工人設計的穿戴式冷卻裝置
來自香港的Air Ring 48 (簡稱AR48) 隊伍成功晉身本年度James Dyson 設計大獎國際賽最後20強。隊伍透過研發創新的冷卻裝置，旨在解決建造業工人面對的暑熱壓力問題，以保障工人在酷熱環境下的工作安全，提升他們的生產力。
自 2021 年起，香港每年所錄得的酷熱天氣日數（即最高氣溫達攝氏33度或以上）已超過 50 日[2]，對本地工人造成嚴重的暑熱壓力和健康風險。AR48是一款先進的個人冷卻裝置，它可以精準安裝於標準安全帽上，為戶外工作者提供針對性降溫。AR48將氣流巧妙地引導至最易出汗的部位，如頸後、頸側和耳背。根據AR48團隊進行的測試結果顯示，該技術能大幅降低皮膚溫度高達 3.20°C，並降低核心溫度0.67°C，為全身帶來清涼感。
AR48重量僅為 150 克，可在低至 30 分貝的靜音水平下順暢運行，是一款舒適度高、操作簡便的穿戴式裝置。它可以輕易安裝在安全帽上，確保不會為工人造成干擾。AR48同時具有防水及抗衝擊性能，符合業界安全標準，相當適合於嚴苛的建築工地環境下使用。
AR48已在今年9月初勝出2024香港區James Dyson 設計大獎，並贏得 5,000 英鎊獎金。入圍國際賽20強後，AR48將與其他隊伍競逐 James Dyson 設計大獎國際獎項。國際賽冠軍則會由 James Dyson 親自挑選，將於 11 月 13 日公佈。
James Dyson設計大獎設立於2005年，是一項國際性的設計比賽，旨在鼓勵和表揚新一代的設計工程師。比賽今年在 29 個國家舉辦，已透過頒發逾 100 萬英鎊獎金，資助超過 400 項發明。James Dyson 設計大獎由James Dyson 的工程教育慈善機構James Dyson基金會籌辦。
力求完美 – Air Ring 48的研發過程
AR48 背後的工程師是三位來自香港大學的學生，包括麥宇韜、李澤富和王正謙。他們留意到建築工人長期面對惡劣的戶外工作環境，因而受到啟發，希望針對建築工地創造一個革新的降溫方案，改善工作安全，並減低工人患上熱疾病的風險。
經過兩年的不懈努力和嚴謹的設計流程，團隊成功打造出第 48 個產品原型。他們結合數碼化工具建模和傳統手工方法，如摺疊紙板和塑造黏土等，精細調整裝置比例、改善氣流，並打磨觸感細節。接下來，他們正著手進一步的產品開發，包括進行製造試驗和防水測試。長遠而言，團隊希望將這項突破性技術推向國際市場，以改善香港、以至世界各地建造業工人的工作條件。
當得知 AR48 晉身 James Dyson 設計大獎國際賽最後 20 強，王正謙表示：「晉身國際賽20強對我們團隊來說是一個莫大的榮譽，也是令人振奮的里程碑。這不但肯定了我們的努力，亦推動我們繼續改善這項發明。我們十分期待不斷完善這個項目，努力將我們的願景化為現實，為工人的安全及健康帶來正面影響。」
Dyson 可持續發展工程師兼James Dyson 設計大獎國際賽20強評審委員Sam Dill表示：「Air Ring 48團隊的反覆設計過程給我留下了深刻印象。他們採用了全面而紮實的產品開發方法，透過在真實環境中進行廣泛測試、反覆製作實物原型並持續收集數據，不斷對產品進行改良，使其脫穎而出，成為20強的有力競爭者。團隊充分研究了市場上現有的同類產品，深入了解它們的特點和定位，從而確保自己的產品能夠別樹一幟，同時通過切實的性能提升，展現出了卓越的競爭優勢。」
國際賽 20 強入圍名單
| 作品名稱
| 簡介
| 發明者
| 參賽國家/地區
| Air Ring 48
| Air Ring 48是一個解決建造業工人暑熱壓力問題的安全帽冷卻裝置。
| 麥宇韜、李澤富及王正謙
| 香港
| Co-Jump
| Co-Jump是一款符合人體工學及應用人工智能的中風復康手套。
| 李元靖、詹菁、關順梓、虞添麟、李俊楷、錢青雲及韋一
| 中國內地
| DysphagiaDynamics
| DysphagiaDynamics是一個便攜式、非侵入性的吞嚥困難評估及復康系統。
| 朱兆鵬及何琦
| 中國內地
| Flying ear pressure regulator
| Flying ear pressure regulator是一款在飛機升降時用於調節耳部壓力、舒緩不適的產品。
| 鄭亦珊及小林文也
| 台灣
| Airxeed Radiosonde
| Airxeed Radiosonde是一個可控制襟翼裝置，用於引導無線電探空儀在測量天氣後返回目的地，以便循環使用。
| Shane Kyi Hla Win, Danial Sufiyan Bin Shaiful
| 新加坡
| Mammosense
| Mammosense是一款旨在提升乳癌篩檢舒適度的乳房X光檢查感應器。
| Luke Goh
| 新加坡
| TAILWIND
| TAILWIND是一款利用氣流降溫的工地安全帽。
| Youngki Kim, Jisu Kim, HyeonJun So, Seunghun Jeong
| 南韓
| Oxynizer
| Oxynizer是一款為發展中國家設計的非電動製氧機。
| Kyeongho Park, Jiwon Lee, Jiwon Kim, Yeohyun Jung, Seung-Jun Lee
| 南韓
| Athena
| Athena是一款用於化療後的便攜式頭皮降溫裝置。
| Olivia Humphreys
| 愛爾蘭
| Cap Snap
| Cap Snap是一款多功能醫療工具，可用於安全拆除壓蓋和開啟安瓶。
| Jack Pugh
| 紐西蘭
| Concavix
| Concavix是一款為手部發育不全人士設計的調適型滑鼠。
| Jonathan Lopez Calderon, Raúl Hernandez, María de Lourdes Zaldívar Martínez
| 墨西哥
| finGrip
| finGrip是一個適合行動不便或輪椅人士使用的導管系統。
| Philipp Niechoj
| 奧地利
| Moii
| Moii是一款專為患有囊性纖維化的青少年設計的氣道清潔治療訓練套件。
| Yuchen Lan
| 瑞典
| OcularSky
| OcularSky是一款價格實惠、安裝於智能手機的眼底相機。
| Houssam Hammoud, Mohammad Yaman Al Aref, Mohamad Hammoud, Mayar Jabouli, Wessam Shehieb
| 阿聯酋
| Peter
| Peter是一個為柏金遜症凍結步態患者設計的穿戴式生物醫學設備。
| Jonathan Fisher
| 英國
| PulpaTronics
| PulpaTronics是一款可回收的紙質RFID衣物標籤。
| Adonis Christodoulou, Barna Soma Biro, Chloe So
| 英國
| Pyri
| Pyri是一個仿生、以生物為基礎的早期山火偵測系統。
| Richard Alexandre, Karina Gunadi, Blake Goodwyn, Tanghao Yu
| 英國
| Social Plast
| Social Plast是一個經濟實惠的塑膠回收系統。
| Johannes Kastner
| 德國
| Sorbet
| Sorbet是一款由紡織廢料碎片製成的隔音面板。
| Sze Yek
| 澳洲
| The Reef
| The Reef是一個生態過濾器，可抑制水中藍綠藻的繁殖。
| Anton Vervoort
| 比利時
關於James Dyson Award設計大獎比賽
比賽簡介
設計能解決真實存在的問題。這些問題可能是我們在日常生活中面對的困難，或是全球性的議題。最重要的是，這個解決方案必須能夠有效解決問題，並展現出深度的設計思維。
比賽過程
所有參賽作品首先由各地區的外部評判小組及一位Dyson工程師評審，地區賽一位冠軍及兩位優異獎得主勝出後會晉身國際賽，由Dyson工程師擔任的評審小組選出全球20強，再由James Dyson親自從20強中選出國際獎項得主。
獎項
- 由James Dyson選出的國際獎項得主將獲得30,000英鎊
- 國際優異獎得主將獲得5,000英鎊
- 每位地區賽冠軍得主將獲5,000英鎊
參賽資格
參賽者必須在過去四年內最少修讀一個學期的工程/設計相關的本科或研究生課程，而該課程必須由James Dyson 設計大獎所涵蓋的國家或地區的大學所開辦。
以團隊參賽的所有成員必須在過去四年內，於James Dyson設計大獎所涵蓋的國家或地區的大學中最少修讀一個學期的本科或研究生課程。當中，至少有一名團隊成員須曾修讀工程或設計的科目。正修讀英國六級或七級學位學徒制，或在過去四年內完成上述學位學徒制的人士亦可參賽。
更多常見問題解答可於James Dyson Award 網站找到。
歷屆得獎者
· 2023國際冠軍 – The Golden Capsule (南韓)
一種適用於災區的免手持靜脈注射裝置，可綁在患者身上而不依賴重力。
· 2023可持續發展獎得主 – E-COATING (香港)
一種環保且經濟實惠的屋頂和外牆塗料，具有高冷卻效果，無需用電即可降溫。
· 2022國際冠軍 – SmartHeal (波蘭)
一種精確、經濟實惠且可擴展的敷料智能 pH 傳感器，可幫助醫療專業人員檢測感染，而無需通過去除敷料來破壞敷料下面的組織。
· 2022 可持續發展獎得主 – Polyformer (加拿大)
一種將塑料瓶變成 3D 打印機耗材的低成本機器，讓發展中國家的製造商更容易獲得廉價、高質量的 3D 打印材料。
James Dyson 設計大獎的社交媒體
Website: https://www.jamesdysonaward.org/
Instagram: @jamesdysonaward
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LinkedIn: James Dyson Award
YouTube: youtube.com/jamesdysonfoundation