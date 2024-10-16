香港Air Ring 48 隊伍晉身2024 James Dyson 設計大獎國際賽20強

關於James Dyson Award設計大獎比賽

比賽簡介

設計能解決真實存在的問題。這些問題可能是我們在日常生活中面對的困難，或是全球性的議題。最重要的是，這個解決方案必須能夠有效解決問題，並展現出深度的設計思維。



比賽過程

所有參賽作品首先由各地區的外部評判小組及一位Dyson工程師評審，地區賽一位冠軍及兩位優異獎得主勝出後會晉身國際賽，由Dyson工程師擔任的評審小組選出全球20強，再由James Dyson親自從20強中選出國際獎項得主。



獎項



由James Dyson選出的國際獎項得主將獲得30,000英鎊

國際優異獎得主將獲得5,000英鎊

每位地區賽冠軍得主將獲5,000英鎊

參賽資格