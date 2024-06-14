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市場資訊
2024-06-14 07:30:00

馬會足智彩提供新玩法

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馬會足智彩將於6月15日推出兩種新玩法。

足智彩為向投注人士*提供更多選擇，將於615日起提供「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」，派彩以「讓球數」對比法定比賽時間或加時內的最終球賽結果為基準。

「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」的基本玩法與現時只供賽前預售的「讓球主客和」及「讓球」相同，投注人士只需將有關「讓球數」與最終賽果對比，即可確定注項勝負。

「即場讓球」例子：

西甲賽事—巴塞隆拿　對　皇家馬德里
開賽後30 分鐘     

巴塞隆拿[-1/-1.5]對皇家馬德里[+1/+1.5]
比數1:0

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如顧客投注 $200 巴塞隆拿 [-1/-1.5] 讓球勝，賠率2.00，賽果及派彩將如下：

全場90分鐘賽果1-1
注項- 未能勝出
派彩- $0

全場90分鐘賽果1-0
注項-半注未能勝出；半注退還本金
派彩- $100

全場90分鐘賽果2-0
注項-勝出
派彩-$400

「加時讓球」例子（根據加時內賽果為準）：

英足盃賽事—曼聯　對　阿仙奴
加時9分鐘   
曼聯[+0.5/+1]
阿仙奴[-0.5/-1]
比數- 0:1

如顧客在加時期間，投注 $200 曼聯 [+0.5/+1] 讓球勝，賠率1.90，加時內賽果及派彩將如下：

加時內賽果 0-2
注項- 未能勝出
派彩- $0

加時內賽果0-1
注項- 半注未能勝出；半注退還本金
派彩- $100

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加時內賽果1-1
注項- 勝出
派彩- $380

顧客可瀏覽足智彩專頁（https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_ext或參閱最新的「足球博彩規例」，了解以上服務的詳情

* 投注人士必須年滿十八歲

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