馬會足智彩提供新玩法

足智彩為向投注人士*提供更多選擇，將於6月15日起提供「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」，派彩以「讓球數」對比法定比賽時間或加時內的最終球賽結果為基準。

「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」的基本玩法與現時只供賽前預售的「讓球主客和」及「讓球」相同，投注人士只需將有關「讓球數」與最終賽果對比，即可確定注項勝負。

「即場讓球」例子：

西甲賽事—巴塞隆拿 對 皇家馬德里

開賽後30 分鐘

巴塞隆拿[-1/-1.5]對皇家馬德里[+1/+1.5]

比數1:0