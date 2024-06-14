馬會足智彩提供新玩法

足智彩為向投注人士*提供更多選擇，將於6月15日起提供「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」，派彩以「讓球數」對比法定比賽時間或加時內的最終球賽結果為基準。
「即場讓球主客和」及「即場/加時讓球」的基本玩法與現時只供賽前預售的「讓球主客和」及「讓球」相同，投注人士只需將有關「讓球數」與最終賽果對比，即可確定注項勝負。
「即場讓球」例子：
西甲賽事—巴塞隆拿 對 皇家馬德里
開賽後30 分鐘
巴塞隆拿[-1/-1.5]對皇家馬德里[+1/+1.5]
比數1:0
如顧客投注 $200 巴塞隆拿 [-1/-1.5] 讓球勝，賠率2.00，賽果及派彩將如下：
全場90分鐘賽果1-1
注項- 未能勝出
派彩- $0
全場90分鐘賽果1-0
注項-半注未能勝出；半注退還本金
派彩- $100
全場90分鐘賽果2-0
注項-勝出
派彩-$400
「加時讓球」例子（根據加時內賽果為準）：
英足盃賽事—曼聯 對 阿仙奴
加時9分鐘
曼聯[+0.5/+1]
阿仙奴[-0.5/-1]
比數- 0:1
如顧客在加時期間，投注 $200 曼聯 [+0.5/+1] 讓球勝，賠率1.90，加時內賽果及派彩將如下：
加時內賽果 0-2
注項- 未能勝出
派彩- $0
加時內賽果0-1
注項- 半注未能勝出；半注退還本金
派彩- $100
加時內賽果1-1
注項- 勝出
派彩- $380
顧客可瀏覽足智彩專頁（https://campaigns.hkjc.com/football-fo/ch/hdc_hhad_ext）或參閱最新的「足球博彩規例」，了解以上服務的詳情。
* 投注人士必須年滿十八歲