騰訊基金會 Ｘ 香港心連心大行動 99公益日 心連心一起做好事

推動科技研究有助人類社會發展進步，更可利用科技創新致力行善以公益助人。騰訊基金會行政總監李子樹先生憑著「科技融合公益」的信念，透過騰訊創新及科研成果支援弱勢社群。今年騰訊基金會更夥拍香港心連心大行動，於香港推行「99公益日」，以「心連心一起做好事」為主題，在網上和全港不同地區舉行不同類型的慈善活動。

李子樹總監指出，一連串心連心活動項目就是通過科技創新的方法使慈善活動大衆化，使參與善事門檻降低，人人也可以公益。李總監相信：「科技是一種冷冰冰的東西， 但是如果你拿出來做公益的話，便感受到它的溫度。」而今年騰訊基金會與香港心連心大行動為慈善活動夥伴，緣於雙方理念相同，李總監表示：「心連心大行動就是本著一個心連心的精神，通過做實事去為民生、暖民心去實現理想，這正和我們騰訊基金會的理念不謀而合。」

香港心連心大行動為今年新成立的平台，副主席譚贛蘭教授, GBS, JP認為香港社福界正正需要與科技結合，逐步科技化，亦需要科技界協助提供專業知識分享，使社福工作持續發展。「今次很高興和騰訊正式務實地合作做了這個活動，利用科技團結社福服務。我們會因著社會的需要，會有更全面合作，在不同時間做不同的好事。」

相信有科技界支持，香港社福界的工作一定得以持續，繼續嘗試發揮更多創意，幫助更多有需要的人。