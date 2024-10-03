體操運動員石偉雄轉身「跳」入寵物護理界 寵物護理課程初體驗

人稱「跳馬王子」的香港體操運動員石偉雄，自6歲起學體操，9歲便加入港隊，多年來曾為香港出戰大大小小的國際賽事，獲獎無數。2024年於巴黎第三度代表香港出戰奧運，惜未能擠身決賽。他並未有因此而感到沮喪，賽事結束後，石偉雄曾表示當下最想做的是「休息」，調整身心狀態，再去思考未來的動向。其實，即使在休息期間，他並沒有因此停下腳步，而是趁此機會去探索新的興趣和可能性。他作出了可能一個會令不少人感到意外的決定 — 修讀獸醫助護課程。
過去多年，體操及運動一直都是石偉雄的生活重心，獸醫助護課程乍聽之下與他的日常風馬牛不相及，為何他會突然做出這個決定？
決心給退役警衛犬一個家
這就要由石偉雄去年家中的一名新成員 — 狗狗 Carter 說起。「去年我在網上偶然發現了懲教署的『領養警衛犬計劃』，於是便申請領養了一隻德國牧羊犬，」石偉雄續道，「這些警衛犬的經歷讓我聯想到運動員的生涯，都是在自己的崗位努力過後，迎接退下來的時刻，所以我想他們有一個好的歸宿，好好照顧退役的警衛犬。」
他表示自領養 Carter後，他深深體會到照顧小動物並不是一件簡單的事情，除了要花不少時間心機去陪伴，當中亦有很多需要學習的地方，於是便萌生了學習更多寵物知識去照顧家中愛犬的念頭。經朋友介紹下，他發現原來獸醫助護課程亦是增進相關知識的一個途徑，而奧運過後的休息時間，正正就是他報讀的好時機。
「上課後，我與自己的寵物相處時會留意到更多細節。」石偉雄表示，現在他都會份外留心家中的擺設，減低家中狗隻受傷的機會。「像是如何安排日常飲食、避開不能吃的食物、餵藥技巧，甚至幫貓狗打皮下水等 (皮下鹽水注射)……這些內容都十分有趣，而且亦非常實用。」 他更表示未來如果有機會，亦會考慮參與相關的工作，除了興趣，他亦非常看好寵物行業的發展。
毛孩現代地位升級 寵物行業潛力無限
的確，隨著寵物成為越來越多家庭的一份子，寵物護理行業也迎來了新的發展機遇。他所修讀的課程由仁愛堂YES培訓學院 (下稱 YES) 與本地獸醫集團Pet Space 合辦， YES 總主任黃愛稀認為石偉雄是一位非常有天賦和毅力的運動員，亦看見他在課堂上展現出同樣的熱情，她相信課程能幫助他探索到新的領域及興趣。
過往，其實 YES 已經有不少開辦護理課程的經驗，看見寵物護理市場的需求，令 YES 亦決定開辦相關課程，Pet Space 會多角度教授寵物知識對教學質素要求嚴格，與YES的價值觀一致，希望可以吸引更多年輕人加入這個領域。
黃愛稀解釋道，「上一輩的觀念會認為貓狗是『天生天養』，不用花太多心思去照料，但年輕的一代已經不會這麼想了。」學院希望透過獸醫助護課程，為社會培養更多專業的寵物護理人才，令一眾毛孩享有更好的醫療服務。
合辦課程的 Pet Space 集團行政總裁黎嘉豪則表示，在籌辦課程的時候，因為集團在過往沒有教育方面的經驗，他走訪了很多不同的教育機構，一一去了解它們背後的理念和願景，最後發現YES的理念和集團最為相近。「YES非常注重培訓年輕人，希望透過教育為他們提供更多就業機會，在這一方面上，我們的目標是一致的。」他認為寵物行業未來會是一個很大的商機，有非常好的發展空間。
課程除了想幫助有意入行的人士， 黎嘉豪亦希望課程可以教育公眾，「我注意到在香港，一般人養寵物的經驗相對較少，不少年輕的寵主也是第一次照顧小動物。」他認為如果寵主們可以多學習一點相關知識，很多情況是可以避免的。 他非常高興能見到香港不同行業的年輕人，甚至精英運動員，都是愛寵之人。「我希望大家能從 Pet Space Academy 學習到對寵物的護理知識，進而共同提升香港的寵物福利。」
黃愛稀認為透過今次的合作，不單可令更多大眾認識到寵物護理行業，同時為行業注入新的活力，令寵物可得到更好的照顧。