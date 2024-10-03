體操運動員石偉雄轉身「跳」入寵物護理界 寵物護理課程初體驗

人稱「跳馬王子」的香港體操運動員石偉雄，自6歲起學體操，9歲便加入港隊，多年來曾為香港出戰大大小小的國際賽事，獲獎無數。2024年於巴黎第三度代表香港出戰奧運，惜未能擠身決賽。他並未有因此而感到沮喪，賽事結束後，石偉雄曾表示當下最想做的是「休息」，調整身心狀態，再去思考未來的動向。其實，即使在休息期間，他並沒有因此停下腳步，而是趁此機會去探索新的興趣和可能性。他作出了可能一個會令不少人感到意外的決定 — 修讀獸醫助護課程。



過去多年，體操及運動一直都是石偉雄的生活重心，獸醫助護課程乍聽之下與他的日常風馬牛不相及，為何他會突然做出這個決定？ 決心給退役警衛犬一個家 這就要由石偉雄去年家中的一名新成員 — 狗狗 Carter 說起。「去年我在網上偶然發現了懲教署的『領養警衛犬計劃』，於是便申請領養了一隻德國牧羊犬，」石偉雄續道，「這些警衛犬的經歷讓我聯想到運動員的生涯，都是在自己的崗位努力過後，迎接退下來的時刻，所以我想他們有一個好的歸宿，好好照顧退役的警衛犬。」

他去年透過懲教署領養警衛犬計劃領養了退役警衛犬 Carter。

他表示自領養 Carter後，他深深體會到照顧小動物並不是一件簡單的事情，除了要花不少時間心機去陪伴，當中亦有很多需要學習的地方，於是便萌生了學習更多寵物知識去照顧家中愛犬的念頭。經朋友介紹下，他發現原來獸醫助護課程亦是增進相關知識的一個途徑，而奧運過後的休息時間，正正就是他報讀的好時機。

「上課後，我與自己的寵物相處時會留意到更多細節。」石偉雄表示，現在他都會份外留心家中的擺設，減低家中狗隻受傷的機會。「像是如何安排日常飲食、避開不能吃的食物、餵藥技巧，甚至幫貓狗打皮下水等 (皮下鹽水注射)……這些內容都十分有趣，而且亦非常實用。」 他更表示未來如果有機會，亦會考慮參與相關的工作，除了興趣，他亦非常看好寵物行業的發展。 毛孩現代地位升級 寵物行業潛力無限 的確，隨著寵物成為越來越多家庭的一份子，寵物護理行業也迎來了新的發展機遇。他所修讀的課程由仁愛堂YES培訓學院 (下稱 YES) 與本地獸醫集團Pet Space 合辦， YES 總主任黃愛稀認為石偉雄是一位非常有天賦和毅力的運動員，亦看見他在課堂上展現出同樣的熱情，她相信課程能幫助他探索到新的領域及興趣。 過往，其實 YES 已經有不少開辦護理課程的經驗，看見寵物護理市場的需求，令 YES 亦決定開辦相關課程，Pet Space 會多角度教授寵物知識對教學質素要求嚴格，與YES的價值觀一致，希望可以吸引更多年輕人加入這個領域。 黃愛稀解釋道，「上一輩的觀念會認為貓狗是『天生天養』，不用花太多心思去照料，但年輕的一代已經不會這麼想了。」學院希望透過獸醫助護課程，為社會培養更多專業的寵物護理人才，令一眾毛孩享有更好的醫療服務。

Pet Space 集團行政總裁黎嘉豪希望課程除了可以吸引年輕人入行，同時亦可令更多年輕寵主有系統地學習到寵物護理知識。