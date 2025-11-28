體育為橋 惠澤千人 捷成攜手凝動 促進基層身心健康

擁有150年歷史的捷成集團，一直深耕多元業務領域，並積極履行社會責任，赤誠地為社群帶來正面影響。2020年，集團攜手凝動香港體育基金（下稱「凝動」）開展為期五年的合作計劃，以體育運動為橋樑，協助大眾特別是基層家庭建立健康生活模式，並培育青少年積極向上的生活態度。現時首階段已圓滿完成，成效斐然。

該合作計劃名為《捷成攜手凝動—長期體育培訓計劃》，旨在向基層兒童及青少年提供長期體育培訓，促進基層體育發展，培養他們積極面對逆境與挑戰的態度。

計劃分成兩部分，包括（一）長期體育培訓計劃：主要受眾是基層小學生，參加者需接受為期60小時體育訓練及10小時學習活動、比賽、表演或考核；（二）健康全方位社區計劃：以家庭為單位，參加者需接受為期約三至四個月的全方位健康計劃，涵蓋運動、飲食、生活習慣、家居收納及姿勢矯正等。

另外，凝動旗艦項目—《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽及訓練計劃，為基層青少年球員提供專業訓練及參與屋邨籃球聯賽的機會。2021年，凝動首推女子屋邨籃球項目，捷成亦成為首批贊助商之一，支持來自啟晴邨的「啟晴傾城」隊。

除資金贊助，集團亦鼓勵員工參與家訪及義工服務，並運用自身網絡提供支援，如牽線邀請本地籃球明星陳欣汶及奧運劍擊運動員佘繕妡與學員們交流。集團亦透過凝動邀請傳奇球星馬貝利（Stephon Marbury）舉行分享會，促進社區凝聚及體育發展。