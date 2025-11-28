體育為橋 惠澤千人 捷成攜手凝動 促進基層身心健康

擁有150年歷史的捷成集團，一直深耕多元業務領域，並積極履行社會責任，赤誠地為社群帶來正面影響。2020年，集團攜手凝動香港體育基金（下稱「凝動」）開展為期五年的合作計劃，以體育運動為橋樑，協助大眾特別是基層家庭建立健康生活模式，並培育青少年積極向上的生活態度。現時首階段已圓滿完成，成效斐然。
該合作計劃名為《捷成攜手凝動—長期體育培訓計劃》，旨在向基層兒童及青少年提供長期體育培訓，促進基層體育發展，培養他們積極面對逆境與挑戰的態度。
計劃分成兩部分，包括（一）長期體育培訓計劃：主要受眾是基層小學生，參加者需接受為期60小時體育訓練及10小時學習活動、比賽、表演或考核；（二）健康全方位社區計劃：以家庭為單位，參加者需接受為期約三至四個月的全方位健康計劃，涵蓋運動、飲食、生活習慣、家居收納及姿勢矯正等。
另外，凝動旗艦項目—《邨JUMP！》屋邨籃球聯賽及訓練計劃，為基層青少年球員提供專業訓練及參與屋邨籃球聯賽的機會。2021年，凝動首推女子屋邨籃球項目，捷成亦成為首批贊助商之一，支持來自啟晴邨的「啟晴傾城」隊。
除資金贊助，集團亦鼓勵員工參與家訪及義工服務，並運用自身網絡提供支援，如牽線邀請本地籃球明星陳欣汶及奧運劍擊運動員佘繕妡與學員們交流。集團亦透過凝動邀請傳奇球星馬貝利（Stephon Marbury）舉行分享會，促進社區凝聚及體育發展。
捷成集團企業傳訊及行政總監黃安凝表示，凝動專注「以體育造就青年」的願景，推廣運動健康、關懷基層，與捷成「以人為本」及重視「社會責任」的核心價值高度契合，故提供資源支持凝動計劃，共同實現社區可持續影響。
現時為期五年的首階段計劃已告完成，受惠人數逾1570人，累計運動時數達81,000小時，成效符合預期。有參加者回饋指，計劃不僅助其改善身心健康，更促進家庭溝通。例如一戶居於狹窄天台屋的家庭，母子透過居家運動任務增進互動，親子關係更緊密。該受惠家庭亦獲得資助購買衣櫃，房間更見整潔，改善了家居環境。
另外，亦有部分參加者因而找到新志向。曾獲「女子最有價值球員」的「啟晴傾城」隊員何碧雯於《邨JUMP！》訓練中受到啟發，畢業後擔任比賽工作人員，及後成為凝動小學籃球班助教，以自身經驗提攜後輩。
凝動香港體育基金副總幹事（服務及發展）黎靄文分享：「對於『啟晴傾城』隊員而言，捷成的支持從來不僅限於一張支票，更是一份對她們的信任及肯定，令一眾球員愈戰愈勇，榮獲兩屆冠軍。深深體會到何為『以體育造就青年』的何碧雯，因捷成的支持得以在球場上發光發亮，所以從球場走到台下，以助教身分延續這份來自捷成的支持。」
2020年，為慶祝成立125周年，捷成創立「捷成集團慈善基金」，並由今年起，集團在香港對慈善機構的資助，統一由基金統籌。黃安凝表示：「2025年，捷成集團慈善基金會與凝動啟動第二階段的合作，繼續以不同形式支持基層兒童及青少年體育發展。未來，我們會善用資源、經驗與員工義工隊伍，惠澤更多有需要人士，共建健康和諧社會。」