年齡漸長帶來的大多是經驗和好事，只是頭頂前半部分變稀薄趨勢難扭轉。在瑞典生產的New Nordic生髮片解決你最大的年齡煩惱。這個在全球幾十個國家銷售的生髮產品，沒有藥物激素，全靠有科學文獻支撐的天然成分，其中包括義大利阿努卡地區的特產蘋果，提取更高含量原花青素B2，提升生髮效果。今年在美國，生髮片拿下2024滋味生活大獎的連鎖店金獎和消費者銀獎。生髮片經法國BIO-EC臨床實證，試用4星期，67%改善頭髮，63%減少脫髮。屈臣氏、華潤堂及New Nordic 官網有售，兩盒有85折優惠，每盒均價219港幣。官網訂單免運費。
網站：www.newnordic.hk
Facebook: https://www.facebook.com/newnordichk
Instagram: https://www.instagram.com/newnordichongkong/
日報
髮量真的決定顏值
年齡漸長帶來的大多是經驗和好事，只是頭頂前半部分變稀薄趨勢難扭轉。在瑞典生產的New Nordic生髮片解決你最大的年齡煩惱。這個在全球幾十個國家銷售的生髮產品，沒有藥物激素，全靠有科學文獻支撐的天然成分，其中包括義大利阿努卡地區的特產蘋果，提取更高含量原花青素B2，提升生髮效果。今年在美國，生髮片拿下2024滋味生活大獎的連鎖店金獎和消費者銀獎。生髮片經法國BIO-EC臨床實證，試用4星期，67%改善頭髮，63%減少脫髮。屈臣氏、華潤堂及New Nordic 官網有售，兩盒有85折優惠，每盒均價219港幣。官網訂單免運費。