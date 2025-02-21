魅KTV香港首店暨魅KTV·GOLD全球首店 掀跨世代娛樂潮流

於全國簽約門店超800家的「魅KTV」，以獨樹一幟的創新基因，正式登陸香港核心商業區蘭桂坊，早前在中環德己立街32號加州大廈舉行旗下「香港首店」暨「魅KTV·GOLD」全球首店的開幕儀式。魅KTV·GOLD香港蘭桂坊旗艦店位於蘭桂坊的核心地段，佔地7千平方呎，全店以幻彩LED燈佈置，營造未來科幻氛圍。每間KTV包房均配備超大屏幕和先進音響設備，確保顧客享受到最佳的視聽效果。全店共有13間K房，最大K房可容納15至20人，VIP包房更設有小型舞台和落地式麥克風，為顧客提供沉浸式的K歌體驗。魅KTV的歌單涵蓋從經典老歌到最新流行金曲，滿足不同年齡層和音樂偏好的需求。

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