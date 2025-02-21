熱門搜尋:
哪吒2 網上熱話 朗天峰 新店關注組 金像獎2025 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2025-02-21 08:00:00
日報

魅KTV香港首店暨魅KTV·GOLD全球首店 掀跨世代娛樂潮流

分享：
adblk5

於全國簽約門店超800家的「魅KTV」，以獨樹一幟的創新基因，正式登陸香港核心商業區蘭桂坊，早前在中環德己立街32號加州大廈舉行旗下「香港首店」暨「魅KTV·GOLD」全球首店的開幕儀式。魅KTV·GOLD香港蘭桂坊旗艦店位於蘭桂坊的核心地段，佔地7千平方呎，全店以幻彩LED燈佈置，營造未來科幻氛圍。每間KTV包房均配備超大屏幕和先進音響設備，確保顧客享受到最佳的視聽效果。全店共有13K房，最大K房可容納1520人，VIP包房更設有小型舞台和落地式麥克風，為顧客提供沉浸式的K歌體驗。魅KTV的歌單涵蓋從經典老歌到最新流行金曲，滿足不同年齡層和音樂偏好的需求。
查詢及預定：9773 7188

adblk6

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能