鴻福堂 X Le Petit Prince®小王子 限量版廚具精品

Le Petit Prince®小王子再度登陸鴻福堂，推出多款廚具精品。今次更有隨行摺疊手推車，由即日起到6月30日期間，顧客憑消費、自家CLUB入會儲值或增值滿300元*，即可以優惠價換購包括隨行摺疊手推車、陶瓷碗連蓋套裝、燜燒壺、雙層玻璃或保温杯等限量版精品1份。於分店以電子會員卡增值滿$800*，即送多用途吸水袋換領e券1張(價值$58)，亦可加錢換購其他精品1件。自家CLUB會員更可以優惠價688元購買「小王子漫遊暖暖春夏套裝」。 (*單一交易計算)

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