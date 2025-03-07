麗華帶你 中東深度遊

美麗華旅遊與土耳其駐香港總領事館及The Mira Hong Kong於穆斯林齋戒月舉行開齋晚宴，是香港首次舉辦此等大型宴會。隨著一帶一路的興起與發展，加強了區域間的互聯互通，掀起了一股中東旅遊熱潮。香港人對中東旅遊越趨渴求，想深入探索伊斯蘭獨特的生活文化及異國風情，揭開神秘面紗。美麗華旅遊推出一系列中東旅行團，去土耳其、杜拜、阿布達比、沙特阿拉伯、卡塔爾、埃及等，加上航空公司飛航網絡及班次不斷增加，網絡遍及整個中東，令旅行團行程安排更暢順。美麗華的領隊、導遊沿途照顧及打點一齊，安全可靠，讓客人輕鬆寫意享受獨特的中東之旅！(牌照號碼：352742)

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