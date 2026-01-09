黃浩然強勢加盟爆炸戲棚長壽音樂劇《我們的青春日誌》 蘇韻姿載譽重演收兵娘娘Nancy 期間限定演出擦出新火花

香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》已昂然跨越700場演出。踏入第四年度，主創、導演及監製陳恩碩（Tom）特別邀請了早前曾在他出品及監製的Jukebox音樂劇《三•八》中演出的黃浩然強勢加盟，繼強尼、Ben Sir及譚偉權等演員的演出後，成為第十二位飾演嚴校長的初戀情人高立仁的演員，於1月16日起進行期間限定特邀演出。此外，早前在長壽音樂劇《我們的青春日誌》及青春外傳劇場《Nancy勞軍Show》中演活收兵娘娘Nancy的蘇韻姿亦載譽回歸，期間限定演出10場《我們的青春日誌》，劇迷不容錯過。
去年於《三•八》中獻出音樂劇處女作的黃浩然，表現令人眼前一亮，更獲讚歌喉悅耳、情致動人，被Tom在台上謝幕時喻為「被演員耽誤的歌手」，打開演藝事業新篇章。今次飾演的高立仁是一位從磨鍊中萃取智慧、既成熟穩重又風趣幽默的智者，也是推進劇情的重要人物。對於再次獲Tom邀請演出音樂劇，黃浩然表示：「猶記得之前跟家人入場欣賞《我們的青春日誌》，當時即使坐在後排位置，亦被現場的強大感染力撼動，觸發我對演出音樂劇的興趣。同行的兒子更提出：『爸爸，音樂劇很好看！你會有機會參演嗎？』沒想到夢想果然會成真！去年有幸地得到Tom邀請，初試啼聲演出音樂劇《三•八》，喜獲觀眾支持和鼓勵，令我對演出音樂劇更添興趣和信心。是次再獲帶我入坑音樂劇的Tom邀請，在已經突破700場演出紀錄的香港長壽音樂劇傳奇《我們的青春日誌》中成為第十二位飾演高立仁的演員，實在是喜出望外！這個成熟睿智的角色，與之前《三•八》中長不大的新手爸爸截然不同，對我而言可謂全新挑戰。期望經過Tom的指導後，可在音樂劇演出上再次全面提升，希望透過今次的期間限定演出，能夠讓更多觀眾認識精彩的本土原創長壽音樂劇。」
蘇韻姿於2023年在長壽音樂劇《我們的青春日誌》飾演收兵娘娘Nancy一角，打破在處境喜劇多年的乖乖女形象，去年更在青春外傳劇場《Nancy勞軍Show》獨擔大旗，首度演出獨腳音樂劇，精彩演出備受肯定。今次在《我們的青春日誌》10.0版本中與Nancy一角再續前緣，蘇韻姿表示：「十分感謝Tom邀請我再次飾演Nancy一角！我對Nancy有特別的情意結，她除了是我首度在香港演出音樂劇的角色，更讓我有機會挑戰獨腳音樂劇，開拓自己在演藝事業的更多可能性。Nancy既有周旋於狂蜂浪蝶之間熱情奔放的一面，亦有建基於成長故事、不為人知的感性一面，加上連場高能量歌舞，每一次演出都是突破與發揮自己的機會。很高興事隔兩年再次參與《我們的青春日誌》，以嶄新的演繹方式，為觀眾帶來具新鮮感的觀賞體驗。」
爆炸戲棚創辦人及藝術總監陳恩碩表示：「雖然爆炸戲棚現正上演第二個長壽音樂劇《小男人周記》，亦即將與香港藝術中心推出第三個長壽音樂劇《童話帝國》，但也不忘投放更多資源在踏入第四年度演出的長壽音樂劇《我們的青春日誌》，希望為此劇帶來更新的景象。要令長壽演出走得更長更遠，除了今年在導演處理上有一些微調，更為大家呈獻令人耳目一新的演員陣容，包括曾參加選秀節目《聲夢傳奇》的孫漢霖飾演男主角Victor、在台灣修讀音樂劇的張詠貽飾演女主角Nancy，還有在台灣修讀戲劇及曾就讀香港演藝學院的麥樂同駐場演出；而在美國修讀音樂劇的易彥筠和獨立歌手駱靖琳，除了是駐場演員之外，亦同時接受訓練，擔任導演助理；當然少不得一眾正在培訓的年青演員。與此同時，我們非常榮幸邀請到演而優則唱的黃浩然強勢加盟，以及合作無間的蘇韻姿重返舞台，作期間限定演出，希望透過新演員的火花，為這個已經上演超過700場的劇目帶來新氣象。黃浩然之前首度挑戰音樂劇《三•八》的演出有目共睹，非常感謝他一口答應演出高立仁一角，知道他為了此劇密密練歌及綵排，絕對是專業前輩演員的典範。而蘇韻姿作為演出Nancy的『專業戶』，今次回歸參演，跟我在綵排時也探討了更多演繹上的深度，希望為觀眾帶來更多驚喜。」
《我們的青春日誌》
地點：葵興葵榮路 30 至 34 號地舖爆炸戲棚劇場
預訂門票：