黃浩然強勢加盟爆炸戲棚長壽音樂劇《我們的青春日誌》 蘇韻姿載譽重演收兵娘娘Nancy 期間限定演出擦出新火花

香港首個長壽音樂劇《我們的青春日誌》已昂然跨越700場演出。踏入第四年度，主創、導演及監製陳恩碩（Tom）特別邀請了早前曾在他出品及監製的Jukebox音樂劇《三•八》中演出的黃浩然強勢加盟，繼強尼、Ben Sir及譚偉權等演員的演出後，成為第十二位飾演嚴校長的初戀情人高立仁的演員，於1月16日起進行期間限定特邀演出。此外，早前在長壽音樂劇《我們的青春日誌》及青春外傳劇場《Nancy勞軍Show》中演活收兵娘娘Nancy的蘇韻姿亦載譽回歸，期間限定演出10場《我們的青春日誌》，劇迷不容錯過。

去年於《三•八》中獻出音樂劇處女作的黃浩然，表現令人眼前一亮，更獲讚歌喉悅耳、情致動人，被Tom在台上謝幕時喻為「被演員耽誤的歌手」，打開演藝事業新篇章。今次飾演的高立仁是一位從磨鍊中萃取智慧、既成熟穩重又風趣幽默的智者，也是推進劇情的重要人物。對於再次獲Tom邀請演出音樂劇，黃浩然表示：「猶記得之前跟家人入場欣賞《我們的青春日誌》，當時即使坐在後排位置，亦被現場的強大感染力撼動，觸發我對演出音樂劇的興趣。同行的兒子更提出：『爸爸，音樂劇很好看！你會有機會參演嗎？』沒想到夢想果然會成真！去年有幸地得到Tom邀請，初試啼聲演出音樂劇《三•八》，喜獲觀眾支持和鼓勵，令我對演出音樂劇更添興趣和信心。是次再獲帶我入坑音樂劇的Tom邀請，在已經突破700場演出紀錄的香港長壽音樂劇傳奇《我們的青春日誌》中成為第十二位飾演高立仁的演員，實在是喜出望外！這個成熟睿智的角色，與之前《三•八》中長不大的新手爸爸截然不同，對我而言可謂全新挑戰。期望經過Tom的指導後，可在音樂劇演出上再次全面提升，希望透過今次的期間限定演出，能夠讓更多觀眾認識精彩的本土原創長壽音樂劇。」