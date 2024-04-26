香港知名專家黃天賜教授強調中西醫合壁的重要性，結合中西醫的優勢可以幫助病人防治疾病、減輕病痛，回復健康。中醫的優勢在於「未病先防，既病防變」的理念，提供了一個非侵入性的治療選擇，讓病人有更全面的治療可能性。黃教授注重針灸與藥油的結合應用，以實現身體快速恢復的效果。透過針灸經絡穴位，聯繫身體內部臟腑，以調整體內機能，根治病症。結合藥油的應用能夠進一步增強針灸的效果，同時緩解肌肉和關節疼痛。黃天賜教授的中醫理念和針灸與藥油的應用方式為病人提供了更多治療的選擇，並加速身體的康復過程。
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日報
黃道益兒子黃天賜教授致力推廣中醫治未病
香港知名專家黃天賜教授強調中西醫合壁的重要性，結合中西醫的優勢可以幫助病人防治疾病、減輕病痛，回復健康。中醫的優勢在於「未病先防，既病防變」的理念，提供了一個非侵入性的治療選擇，讓病人有更全面的治療可能性。黃教授注重針灸與藥油的結合應用，以實現身體快速恢復的效果。透過針灸經絡穴位，聯繫身體內部臟腑，以調整體內機能，根治病症。結合藥油的應用能夠進一步增強針灸的效果，同時緩解肌肉和關節疼痛。黃天賜教授的中醫理念和針灸與藥油的應用方式為病人提供了更多治療的選擇，並加速身體的康復過程。