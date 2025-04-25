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市場資訊
2025-04-25 10:45:00
日報

黃金海岸酒店《米芝蓮推介》「粵」 呈獻經典端陽粽共慶佳節

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端午節是吃粽最佳時機，連續十二年榮獲《米芝蓮指南》推介的黃金海岸酒店中菜廳「粵」，今年再度推出三款經典端陽粽——鮑魚裹蒸粽（港幣$298）、原粒鮑魚元貝豚肉粽（港幣$238）及十勝紅豆栗子粽（港幣$168），鹹甜兼備，滿足不同饕客味蕾。酒店更特別推出端陽粽套裝（港幣$388），將招牌鮑魚裹蒸粽配以秘製「粵」XO醬，堪稱佳節送禮首選。於202559日或以前預訂可享早鳥75折優惠，另備有端陽粽禮券，送禮體面又方便。換領日期及時間︰2025516日至30日（每日中午12時至晚上9時）
按此官網訂購︰
電話︰2452 8668

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