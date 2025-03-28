黃金海岸酒店 X 日本「知育菓子」 復活節親子之旅

復活節將至，黃金海岸酒店首度聯乘日本研發DIY教學糖果品牌「知育菓子」，推出一系列精彩活動。預訂4月1日至4月27日期間的繽紛復活節親子樂住宿計劃，包括入住豪華海景客房、享用豐盛早餐、免費暢玩新興運動匹克球以及參與「尋蛋遊戲」。小朋友更可獲得「知育菓子」DIY糖果禮盒，透過製作食物的過程，培養好奇心及專注力、増強手部肌肉訓練。酒店亦會推復活節限定「知育菓子」趣味兒童餐，惠顧兒童餐，憑收據即可以優惠價HK$50購買「知育菓子」（2 盒）。酒店大堂更設「知育菓子」期間限定商店及工作坊，凡於商店惠顧三件或以上產品，即可免費參加工作坊。

黃金海岸酒店

電話︰2452 8888