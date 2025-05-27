黑白® x 銀龍首推先試先行「金屬罐環保回收計劃」 半年回收逾 2 噸鋁罐 推動減排減廢轉廢為材

（由左至右）菲仕蘭食品飲料（香港）有限公司商務總監 雷志雄先生、銀龍飲食集團 行政總監 劉伯輝先生、菲仕蘭食品飲料（香港）有限公司商務副總監 伍偉倫先生、及銀龍茶餐廳一

荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌黑白®淡奶一直致力將環保理念融入企業發展，明白香港餐飲業每日消耗大量金屬罐，為進一步實踐企業社會責任，黑白淡奶攜手本地連鎖茶餐廳銀龍，於去年10月至2025年3月期間，推行全香港首個茶餐廳先試先行「金屬罐環保回收計劃」。在半年間，透過三家銀龍分店作試點，已成功回收超過2噸金屬罐，重量大約相當於約20隻成年大熊猫（平均每隻100公斤），為本地飲食業界帶來積極示範作用，令環保成為日常營運的一部分。

奶茶文化環保理念同步傳承

菲仕蘭食品飲料（香港）有限公司商務總監雷志雄先生表示：「黑白®意識到餐飲業每日消耗大量金屬罐，若果能妥善回收，不僅能推動減排減廢，更可推動循環經濟、轉廢為材。希望透過今次先試先行的『金屬罐環保回收計劃』，與銀龍合作可以做到示範作用，同時證明環保與營運可並行，帶動更多同業加入，形成規模效應，為餐飲業界參與環保回收工作種下種子，吸引大家共同實踐環保責任。」

菲仕蘭食品飲料（香港）有限公司商務副總監伍偉倫先生續指，「黑白®淡奶一直希望將奶茶文化及環保理念同步傳承，今次這項可持續發展的項目，正好體現了傳承至新一代的概念，亦可以鼓勵業界及市民身體力行，提升對可持續發展的關注。」

簡易回收流程減少員工負擔

是次「金屬罐環保回收計劃」，大家都希望透過簡單易行的回收流程進行，而黑白®團隊就為茶餐廳夥伴提供清晰指引及培訓，並派發專用回收桶，協助茶餐廳員工簡單分類和清洗金屬罐，希望讓回收計劃順利進行，同時亦不會令員工添加工作壓力，達至共贏局面。