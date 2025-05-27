黑白® x 銀龍首推先試先行「金屬罐環保回收計劃」 半年回收逾 2 噸鋁罐 推動減排減廢轉廢為材

荷蘭皇家菲仕蘭旗下品牌黑白®淡奶一直致力將環保理念融入企業發展，明白香港餐飲業每日消耗大量金屬罐，為進一步實踐企業社會責任，黑白淡奶攜手本地連鎖茶餐廳銀龍，於去年10月至2025年3月期間，推行全香港首個茶餐廳先試先行「金屬罐環保回收計劃」。在半年間，透過三家銀龍分店作試點，已成功回收超過2噸金屬罐，重量大約相當於約20隻成年大熊猫（平均每隻100公斤），為本地飲食業界帶來積極示範作用，令環保成為日常營運的一部分。
奶茶文化環保理念同步傳承
菲仕蘭食品飲料（香港）有限公司商務總監雷志雄先生表示：「黑白®意識到餐飲業每日消耗大量金屬罐，若果能妥善回收，不僅能推動減排減廢，更可推動循環經濟、轉廢為材。希望透過今次先試先行的『金屬罐環保回收計劃』，與銀龍合作可以做到示範作用，同時證明環保與營運可並行，帶動更多同業加入，形成規模效應，為餐飲業界參與環保回收工作種下種子，吸引大家共同實踐環保責任。」
菲仕蘭食品飲料（香港）有限公司商務副總監伍偉倫先生續指，「黑白®淡奶一直希望將奶茶文化及環保理念同步傳承，今次這項可持續發展的項目，正好體現了傳承至新一代的概念，亦可以鼓勵業界及市民身體力行，提升對可持續發展的關注。」
簡易回收流程減少員工負擔
是次「金屬罐環保回收計劃」，大家都希望透過簡單易行的回收流程進行，而黑白®團隊就為茶餐廳夥伴提供清晰指引及培訓，並派發專用回收桶，協助茶餐廳員工簡單分類和清洗金屬罐，希望讓回收計劃順利進行，同時亦不會令員工添加工作壓力，達至共贏局面。
銀龍茶餐廳整個團隊由上至下都齊心協力參與，用最簡單的方法教導員工，讓他們更容易接受並持續參與環保回收工作。銀龍飲食集團行政總監劉伯輝先生表示：「半年內成功回收超過2噸金屬罐，證明業界對環保回收有明顯需求和支持。在計劃推行初期，雖然曾遇到員工適應回收流程及店內空間限制等挑戰，但經過簡化步驟和持續溝通，很快就逐步解決問題。」
回收流程如下：
1) 簡單沖洗：用水簡單沖洗用完的淡奶金屬罐
2) 分類存放：將乾淨罐放入指定回收桶
3) 集中管理：回收桶滿後，放到後巷大回收桶
4) 定時收集：每日約下午5時由專人收走，送往回收商
5) 紀錄重量：每次收集均會紀錄重量並拍照存檔
對於回收流程，銀龍前線員工都認為不太複雜，唯獨計劃初期員工都誤將回收桶作垃圾桶，但其後指示更為清晰，情況就慢慢改善。在銀龍工作4年的店舖經理魏小姐分享：「剛開始時員工需適應多些步驟，但流程簡化後大家都很快習慣，日常處理都不需要花費太多時間，覺得自己可以透過今次計劃一同參與環保工作，都十分開心。」
與業界同行參與可持續發展
黑白®淡奶與銀龍茶餐廳都期望，通過是次先試先行「金屬罐環保回收計劃」，並分享成果能起到示範作用，為業界種下可持續發展的種子，證明環保回收可與日常營運並行，冀望更多餐飲業界加入金屬罐回收行列，甚至其他可重用物料的回收，推動本地減排減廢，轉廢為材。