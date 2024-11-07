默林娛樂集團旗下品牌香港杜莎夫人蠟像館 韓劇男神安孝燮全新蠟像即將進駐 預告掀起「館內相親」熱潮

香港 - 2024年11月7日 - 默林娛樂集團旗下品牌香港杜莎夫人蠟像館今年的「韓流專區」再添新驚喜！憑《社內相親》人氣直線飆升的男演員安孝燮將會進駐香港杜莎夫人蠟像館，來自全球各地的粉絲都有機會能與他近距離進行「館內相親」。
去年安孝燮曾因亞洲巡演到訪香港，如今他正密鑼緊鼓準備以全新方式登場，再與粉絲見面，讓大批等待已久的粉絲可以實現追星願望，跟歐巴近距離互動！
安孝燮曾出演多部引領全球熱話的電視劇，包括《社內相親》、《走進你的時間》、《紅天機》、《浪漫醫生金師傅》第二和第三季等等，憑著出色的演技和個人魅力收獲大批粉絲。由他主演的漫改電影《全知讀者視角》即將上演，故事改編自超人氣網絡小說，自2018年開始連載至今閱讀量已突破兩億。粉絲為他即將迎來出道十週年準備的驚喜都不禁大呼期待。
默林娛樂（Merlin Entertainments）香港區總經理Wade Chang說：「雖然在螢幕前我們只看到安孝燮多才多藝的一面，相信背後有我們看不見的努力，很高興能與這位年輕，而且充滿活力的韓國名人合作，希望各位賓客繼續支持韓流專區明年的發展。」
安孝燮的全新蠟像預計於2025上半年就會與大家見面，成為香港杜莎夫人蠟像館明年帶給韓粉的首個驚喜，詳情請留意香港杜莎夫人蠟像館的社交平台。
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香港杜莎夫人蠟像館簡介
香港杜莎夫人蠟像館設有11個精彩的展區及共展出逾百尊蠟像，讓紅遍全球的荷里活演員至您喜愛的韓流巨星、名人、歌手及運動健將等零距離地出現在你面前！這個新奇好玩的蠟像館豈止是個精彩的景點，你還能在每個角落體驗浸沉式的互動科技！
香港杜莎夫人蠟像館是亞洲區內首間永久展館，於 2000 年 8 月開幕。目前，全球共有 25 間杜莎夫人蠟像館，分別設於紐約、上海、阿姆斯特丹、悉尼等地，當然還包括我們的起源地—倫敦。在260多年的歷史裡，杜莎夫人蠟像館以令人驚嘆不已的精準細節，使成千上萬的名流、明星和英雄人物栩栩如生，使賓客有機會與心中的名人巨星親密互動。
香港杜莎夫人蠟像館逢星期一至日每天早上 10:30時至晚上9:30時開放 （最後入場時間：晚上 8:30時）。票務詳情請致電：（852） 2849 6966 或瀏覽香港杜莎夫人蠟像館網頁 www.madametussauds.com/hong-kong/
默林娛樂（Merlin Entertainments）簡介
默林娛樂為世界知名的家庭娛樂景點運營公司，集團是歐洲排名第一及全球第二大的旅遊景點營運公司，集團在四大洲共24個國家經營140個旅遊景點、23家酒店及6個度假村。默林娛樂集團致力透過鮮明獨特的國際及本地品牌形象，加上其充滿熱誠的管理層和員工，為來自世界各地逾百萬名旅客提供開心難忘的旅遊體驗。詳情請瀏覽http://www.merlinentertainments.biz 。