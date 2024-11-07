默林娛樂集團旗下品牌香港杜莎夫人蠟像館 韓劇男神安孝燮全新蠟像即將進駐 預告掀起「館內相親」熱潮

香港杜莎夫人蠟像館簡介

香港杜莎夫人蠟像館設有11個精彩的展區及共展出逾百尊蠟像，讓紅遍全球的荷里活演員至您喜愛的韓流巨星、名人、歌手及運動健將等零距離地出現在你面前！這個新奇好玩的蠟像館豈止是個精彩的景點，你還能在每個角落體驗浸沉式的互動科技！



香港杜莎夫人蠟像館是亞洲區內首間永久展館，於 2000 年 8 月開幕。目前，全球共有 25 間杜莎夫人蠟像館，分別設於紐約、上海、阿姆斯特丹、悉尼等地，當然還包括我們的起源地—倫敦。在260多年的歷史裡，杜莎夫人蠟像館以令人驚嘆不已的精準細節，使成千上萬的名流、明星和英雄人物栩栩如生，使賓客有機會與心中的名人巨星親密互動。



香港杜莎夫人蠟像館逢星期一至日每天早上 10:30時至晚上9:30時開放 （最後入場時間：晚上 8:30時）。票務詳情請致電：（852） 2849 6966 或瀏覽香港杜莎夫人蠟像館網頁 www.madametussauds.com/hong-kong/

