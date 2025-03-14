點只跳舞咁簡單 全港最大型香港國際舞蹈營 傳承舞蹈文化

剛過去的11月，香港青年協會舉辦了全港最大型的國際舞蹈交流營。是次項目由民政及青年事務局、青年發展委員會資助，以「舞蹈、尋根、傳承」為主題，難得匯聚六大街舞風格，包括Breaking、Popping、Locking、Hip Hop、House和Waacking的殿堂級創始人(Dance Founder, OG），聯同世界各地的頂級年輕舞者和冠軍團隊一起示範舞蹈和交流。

香港流行講「盛事」，這個國際舞蹈交流營可算是香港街舞界的盛事了！社工兼活動策劃Dennis表示：「今屆香港國際舞蹈營規模史無前例，有元祖級表表者 HipHop及Popping舞蹈的始創人、米高積遜舞者Buddha Stretch及Hugo 等專程來港 ，美法意日韓等世界頂級年青舞者首次聚首一堂 ，參與人數比從前更多，3日2夜交流營中享受街舞歴史認識、舞蹈派對、大師班舞蹈工作坊、排舞練習、鬥舞體驗（Dance Battle）等，節目相當豐富。其實是千載難逢的機會，相信不但讓青年可以增進造詣，深入鑽研技藝和培養藝術修養，同時藉著面對面的跳舞交流營，培養年輕人正向思維，鼓勵他們擴闊自己的朋友圈，不只是终日看著手機呢！」

街舞漸漸被認同

由11前的參與者變成今屆活動的主持人MC Bboy Fat Joe (Fat Joe)感觸尤其深：「由從前街頭跳舞的青年被標籤為邊緣青年，到現在舞蹈已添加了藝術身份，更被社會列入為正規的文化活動，亦有更多大學生參與，圈子壯大且越來越成熟，現時霹靂舞也成奧運項目，可見大眾給予跳舞的年青人的定位已經從前大相逕庭了！」香港街舞代表之一，專長 Popping的 阿Lok (Lok)也表示非常同意：「今次的活動很難得，以前我們學跳舞，只是憑有限的錄像慢慢學，現在社交平台資源相當豐富，網上教學、上YouTube隨時可以學到，今次交流營更可以見到多位街舞界殿堂級前輩真人親身學習，置身其中我也感受到一種傳承，是上一代的元祖級舞者會給予新一代很好的養分呢！」

著名House Dance導師小四兼任今次活動的顧問，他謂：「今次很高興能參與其中，這正是自己喜歡的事。當中有有12位海外跳舞嘉賓，有些是第一次見，有些是老朋友。幾個不同時代的街舞表演者匯聚一起產生有價值的交流，互相融合，感覺很震撼，亦很完整。希望藉著活動內容可以傳遞正確正向的價值觀俾年青人。最近看見B boy亦參與商業廣告，可見舞蹈圈變得蓬勃，是樂見的現象。」