點只跳舞咁簡單 全港最大型香港國際舞蹈營 傳承舞蹈文化

剛過去的11月，香港青年協會舉辦了全港最大型的國際舞蹈交流營。是次項目由民政及青年事務局、青年發展委員會資助，以「舞蹈、尋根、傳承」為主題，難得匯聚六大街舞風格，包括Breaking、Popping、Locking、Hip Hop、House和Waacking的殿堂級創始人(Dance Founder, OG），聯同世界各地的頂級年輕舞者和冠軍團隊一起示範舞蹈和交流。
香港流行講「盛事」，這個國際舞蹈交流營可算是香港街舞界的盛事了！社工兼活動策劃Dennis表示：「今屆香港國際舞蹈營規模史無前例，有元祖級表表者 HipHop及Popping舞蹈的始創人、米高積遜舞者Buddha Stretch及Hugo 等專程來港 ，美法意日韓等世界頂級年青舞者首次聚首一堂 ，參與人數比從前更多，3日2夜交流營中享受街舞歴史認識、舞蹈派對、大師班舞蹈工作坊、排舞練習、鬥舞體驗（Dance Battle）等，節目相當豐富。其實是千載難逢的機會，相信不但讓青年可以增進造詣，深入鑽研技藝和培養藝術修養，同時藉著面對面的跳舞交流營，培養年輕人正向思維，鼓勵他們擴闊自己的朋友圈，不只是终日看著手機呢！」
街舞漸漸被認同
由11前的參與者變成今屆活動的主持人MC Bboy Fat Joe (Fat Joe)感觸尤其深：「由從前街頭跳舞的青年被標籤為邊緣青年，到現在舞蹈已添加了藝術身份，更被社會列入為正規的文化活動，亦有更多大學生參與，圈子壯大且越來越成熟，現時霹靂舞也成奧運項目，可見大眾給予跳舞的年青人的定位已經從前大相逕庭了！」香港街舞代表之一，專長 Popping的 阿Lok (Lok)也表示非常同意：「今次的活動很難得，以前我們學跳舞，只是憑有限的錄像慢慢學，現在社交平台資源相當豐富，網上教學、上YouTube隨時可以學到，今次交流營更可以見到多位街舞界殿堂級前輩真人親身學習，置身其中我也感受到一種傳承，是上一代的元祖級舞者會給予新一代很好的養分呢！」
著名House Dance導師小四兼任今次活動的顧問，他謂：「今次很高興能參與其中，這正是自己喜歡的事。當中有有12位海外跳舞嘉賓，有些是第一次見，有些是老朋友。幾個不同時代的街舞表演者匯聚一起產生有價值的交流，互相融合，感覺很震撼，亦很完整。希望藉著活動內容可以傳遞正確正向的價值觀俾年青人。最近看見B boy亦參與商業廣告，可見舞蹈圈變得蓬勃，是樂見的現象。」
以街舞感染年青人
對Fat Joe來說，3日的Dance Camp印象最深，莫過於有不同舞種的OG (殿堂級創始人) 分享，接着有年輕的韓國舞蹈員展示攝人的舞技震攝全場，看見不同時代傳承的畫面很有感觸，勾起2004年初次參加這個活動的回憶。
而Lok感覺現場舞蹈派對及Cypher時真的可以感染不少青年，他補充：「有些營中的年青人來到好像未知發生什麼事，但他們現場看見有人自動圍圈跳舞，自己也會觀察一下，不知不覺被周圍的氣氛感染。」
期望香港舉辦更多國際性舞蹈比賽
街舞被社會接受，年青人也開始投入，Fat Joe不諱言希望香港有機會可以舉辦更多街舞比賽，更期待日後可以恆常地有外國人專程來香港參加專業而具規模的跳舞比賽。Lok於上年2024年主力舉辦過8場街舞比賽，他認為不止年青人，即使小朋友都應該爭取去外國參賽的機會，雖然不一定可以拿什麼獎項，但也是一次開眼界的珍貴機會。Dennis也希望有充裕的資源，繼續舉辦香港國際舞蹈營，香港青年協會由2004、 2013去到上年2024, 舉辦過的三屆香港國際舞蹈營：「十年前每位參加者還需付HK$700多元的入營費，今次所有參加者費用全免！目的不想年青人因為報名費用的負擔而阻隔學習的機會。」再次感激香港青年協會, 持續為本地舉辦如此大型有質素的國際舞蹈盛事，希望能幫助香港年青人藉着舞蹈互相認識交流，同時建立世界視野及自我價值!