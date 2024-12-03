鼓樂嘉年華及音樂會　香港活力鼓令24式擂台賽12.8西九舉行

香港中樂團主辦、華懋集團呈獻的年度文化盛事 —— 「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會將於12月8日在西九文化區舉行，同場除了有來自世界各地音樂及舞蹈名家表演，更有鼓樂嘉年華舉行，以及2024香港活力鼓令24式擂台賽的決賽將於西九現場舉行。

2024香港活力鼓令24式擂台賽由安全貨倉集團全力支持，將於12月8日於西九鼓樂嘉年華中舉行小學組及自由式組決賽。比賽首屆於2003年舉行，一直廣邀本地以至世界各地的鼓樂演奏家及團隊參與。2024年「香港活力鼓令24式」擂台賽設多個比賽組別，讓更多的鼓樂愛好者參與，呈現多元鼓樂文化。