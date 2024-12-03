鼓樂嘉年華及音樂會　香港活力鼓令24式擂台賽12.8西九舉行

香港中樂團主辦、華懋集團呈獻的年度文化盛事 —— 「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會將於12月8日在西九文化區舉行，同場除了有來自世界各地音樂及舞蹈名家表演，更有鼓樂嘉年華舉行，以及2024香港活力鼓令24式擂台賽的決賽將於西九現場舉行。
2024香港活力鼓令24式擂台賽由安全貨倉集團全力支持，將於12月8日於西九鼓樂嘉年華中舉行小學組及自由式組決賽。比賽首屆於2003年舉行，一直廣邀本地以至世界各地的鼓樂演奏家及團隊參與。2024年「香港活力鼓令24式」擂台賽設多個比賽組別，讓更多的鼓樂愛好者參與，呈現多元鼓樂文化。
鼓樂嘉年華設巨型太平鼓、鼓樂及街舞工作坊
年度盛事鼓樂嘉年華設高達3.47米的巨型太平鼓，市民可親身敲擊，感受鼓聲的震撼力量！香港中樂團將特設親子鼓樂工作坊，由專業導師帶領參加者初嘗鼓樂藝術的樂趣。此外，現場特別邀請來自中國內地的非物質文化遺產鼓隊——陝西韓城行鼓及蘭州太平鼓，聯同香港的舞獅團隊於大草坪巡遊，與觀眾近距離互動。活動期間還設有街舞工作坊；來自日本、印度、匈牙利、波蘭、埃及、越南、菲律賓及韓國的駐港領事館將呈獻各地特色美食與文化體驗，一站式感受全球多元文化。
黃昏音樂會全球直播
黃昏音樂會將由香港中樂團領銜演出，並邀請來自世界各地的藝術家攜手演繹，包括日本踢踏舞、韓國鼓舞、馬來西亞鼓劇場、新疆手鼓舞及印度Tabla藝術，帶來一場超越文化界限的節奏盛宴，歡迎市民自備地蓆野餐，一邊享受黃昏夕陽，一邊細味音樂與舞蹈。現場更設派發布郎鼓環節，邀請觀眾共同敲響鼓聲。未能親身出席的市民也可以到香港中樂團的YouTube收看直播。
「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會
日期：2024年12月8日（日）
時間：12:00 – 16:45：鼓樂嘉年華
16:45 – 18:30：音樂會*
*歡迎自備地蓆野餐，享受黃昏夕陽下的音樂會
地點：西九文化區藝術公園大草坪
直播平台：
香港中樂團：https://www.youtube.com/live/aSSw0JmCqfQ