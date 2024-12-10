鼓樂嘉年華吸引逾3萬人入場

「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會早前於西九文化區藝術公園舉行，活動由香港中樂團主辦、華懋集團呈獻，吸引超過三萬名市民和旅客現場參與，場面熱鬧非凡。活動不僅匯聚世界各地的鼓隊和舞蹈名家，更設有環球特色攤位，讓入場人士感受不同國家的美食與文化，成為年度文化盛事之一。

香港中樂團行政總監錢敏華表示，香港鼓樂節自創辦以來已舉行超過20年，以鼓聲凝聚社群來推動文化共融，故參加者有中小學生、98歲長者、更生青少年和少數族裔。今年活動更具國際色彩，邀請了多個駐港領事館參與，展示各國文化的多樣性。