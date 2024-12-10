鼓樂嘉年華吸引逾3萬人入場

「鼓動心弦 連結世界」鼓樂嘉年華及5G直播音樂會早前於西九文化區藝術公園舉行，活動由香港中樂團主辦、華懋集團呈獻，吸引超過三萬名市民和旅客現場參與，場面熱鬧非凡。活動不僅匯聚世界各地的鼓隊和舞蹈名家，更設有環球特色攤位，讓入場人士感受不同國家的美食與文化，成為年度文化盛事之一。
香港中樂團行政總監錢敏華表示，香港鼓樂節自創辦以來已舉行超過20年，以鼓聲凝聚社群來推動文化共融，故參加者有中小學生、98歲長者、更生青少年和少數族裔。今年活動更具國際色彩，邀請了多個駐港領事館參與，展示各國文化的多樣性。
現場嘉年華活動非常豐富，遊人除了可欣賞來自日本、印度、匈牙利及埃及等地的鼓樂演出外，還可參與敲擊巨型太平鼓，體驗鼓聲的震撼力量。讓參加者感受到活動不僅具娛樂性，更富教育意義。
活動邀請多國駐港領事館參與，波蘭Flying Pig Bistro創辦人Chris表示，嘉年華現場氣氛非常熱鬧，參加者對波蘭食品的反應熱烈，各款特色食品銷售一空。他希望透過今次活動，讓更多人了解波蘭文化的獨特之處，並帶給遊人更多驚喜。
此外，華潤啤酒雪花啤酒市場部李先生亦表示，今次參展希望推廣中國啤酒給環球的客人，而事實上現場的反應很好，不但有很多說不同語言如日語的人，前來排隊購買，還有很多回頭客。
除了展商的熱烈參與，今年的嘉年華還有來自內地的非物質文化遺產鼓隊表演，包括陝西韓城行鼓、蘭州太平鼓及香港的舞獅團隊。他們於藝術公園的大草坪上巡遊，與觀眾近距離互動，場面熱鬧，令現場觀眾讚歎不已。