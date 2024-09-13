齊惜福 2024年度荃福居入伙酒暨中秋晚宴

秉承「綠色飲食文化」的宗旨，「齊惜福」機構成員在是次盆菜宴上呼吁廣大來賓珍惜食物、減少社會資源浪費，從而進一步落實綠色飲食的活動宗旨。活動現場「齊惜福」機構成員還向來賓闡述了首個過渡性房屋項目——2022年5月動工，2023年完成，建築面積 2,928平方米，共196個單位，為將近四百余社會基層人士解決了住房問題，積極推動社會可持續性發展。

齊惜福發起人及過渡性房屋項目管理委員會主席梁唐青儀女士的致辭指，荃福居自2022年5月開始建造，2023年6月正式入伙，提供196個不同面積的單位。現時居住人數大概400人，當中小朋友的比例有四分之一，4月份的統計數字有小朋友116人，全部是本港居民，少部份是少數族裔。入住率是100%。現在仍有很長的輪候名單，每逢有住戶遷出搬上公屋，第二日就會有新租戶補上，基本上都是無縫交接。

她並指齊惜福希望在荃福居建立一個互助共融的小社區。荃福居除了有住宅單位，還有社福康樂中心，裡面有社區康樂室、設有大型LED電視屏幕同AR互動遊戲。另外，還有社區飯堂供應膳食、社區便利店、社區園圃，轉化廚餘盛食，升級再造有機蔬菜，希望荃福居能形成一個自給自足的小社區。齊惜福並鼓勵居民參與荃福居的活動和項目，目前住戶參與齊惜福活動的義工人數有30 多人，並有6名住戶受聘於荃福居社區廚房和社區便利店。荃福居的義工團隊除了參與齊惜福舉辦的各類活動，亦有參與剩食回收活動。齊惜福組織荃灣區的麵包店捐贈麵包，每天晚上荃福居的義工居民都會推着手推車到這些麵包店領取當日捐贈的麵包，然後送回荃福居向各位居民免費派發。政務司司長陳國基先生更主動邀請義工團隊到政務司官邸參加晚宴！

她並指荃福居能夠成功呈現在大家眼前，實在要多謝各方面的支持和合作，特別要多謝房屋局過渡性房屋項目的贊助、尤其是政府負責過渡性房屋項目的同事，特別是項目總監黃永雄先生和鐘健良經理由開始到完工的指導和帶領。齊惜福過渡性房屋項目管理委員會的委員、包括梁祖彬教授、劉炳章先生、陳家駒先生、溫文儀先生、何偉明博士、鄺心怡建築師、陳惠明博士和鍾詠琪建築師設計顧問馬海建築師樓，置行建築工料測量師事務所，黃歐陽機電工程顧問，和志達交通顧問。

齊惜福不單希望提供一個舒適的居所，更希望能夠讓每一位居民感受到溫暖與支持，她亦感謝居民的包容與理解，齊惜福團隊無時無刻都盡心盡力幫助各位解決問題。她更特別鳴謝華懋集團在荃福居舉辦「齊荃福-關愛共融計劃」，在荃福居舉辦各種活動，分別有功課輔導班，養生健體操、知識技術講座，各種環保及節日工作坊。此外，她還感謝安記海味、華潤萬家集團超級市場等愛心企業。