龍珠Z！集合GO！！ 香港百老滙限定！ 買指定產品送精緻龍珠Z造型家居及旅行禮品

迎接2024，百老滙電器震撼推出「龍珠．集合GO！！」推廣活動，帶來多款精緻龍珠Z造型的家居及旅行禮品，讓您與摯愛親朋開啟精彩的派對或旅行，開心迎新歲。
由即日起至2024年3月21日「龍珠Z．集合GO！！」推廣活動期間，只需於百老滙購買指定牌子及型號之產品，即可免費獲贈香港限定龍珠Z造型禮品乙份，數量有限，送完即止。是次推出一系列精美日式餐桌及派對用品，所有產品均為香港限定，特別是一系列日式高級竹製格子盛盒套裝，搭配各種小碟及玻璃器皿，每款設計都用上日式九谷燒彩繪風格，揉合璀璨金色元素，展現出細緻和高級品味，令派對更加尊貴典雅。是次更限量推出「龍珠Z．集合GO！！」Board Game遊戲，可讓最多12人同時參與遊戲，讓你與親友可於派對上愉快互動。還有120cm 悟空圓形地墊、七星龍珠玻璃水樽、法籣絨毛毯及筋斗雲折疊傘等多款家居精品可供換領。
Go Travel！專屬物品 龍珠Z伴你出走
今年特別推出一系列集合親友與龍珠Z一起Go Travel！的專屬物品，除了實用、輕便、切合旅行需求外，每款旅行禮品設計都別具用心，其中結合龍珠Z中多個重要角色的獨特格仔圖案，是龍珠迷不能錯過的珍藏品！此外，印有龍珠Z圖案的摺疊式旅行儲物架，一拉開就能「變」出龍珠Z迷你小衣櫃，方便長途旅行將衣物分門別類整齊放好！客戶亦可選擇換領Venchi巧克力產品，包括巴洛克巧克力心形禮盒（266g）、Cremino巧克力藍色禮盒（12粒裝）、皇牌產品魚子醬巧克力、朗姆酒巧克力（4粒裝）及意大利雪糕（120g）等。