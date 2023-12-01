龍珠Z！集合GO！！ 香港百老滙限定！ 買指定產品送精緻龍珠Z造型家居及旅行禮品

迎接2024，百老滙電器震撼推出「龍珠．集合GO！！」推廣活動，帶來多款精緻龍珠Z造型的家居及旅行禮品，讓您與摯愛親朋開啟精彩的派對或旅行，開心迎新歲。

由即日起至2024年3月21日「龍珠Z．集合GO！！」推廣活動期間，只需於百老滙購買指定牌子及型號之產品，即可免費獲贈香港限定龍珠Z造型禮品乙份，數量有限，送完即止。是次推出一系列精美日式餐桌及派對用品，所有產品均為香港限定，特別是一系列日式高級竹製格子盛盒套裝，搭配各種小碟及玻璃器皿，每款設計都用上日式九谷燒彩繪風格，揉合璀璨金色元素，展現出細緻和高級品味，令派對更加尊貴典雅。是次更限量推出「龍珠Z．集合GO！！」Board Game遊戲，可讓最多12人同時參與遊戲，讓你與親友可於派對上愉快互動。還有120cm 悟空圓形地墊、七星龍珠玻璃水樽、法籣絨毛毯及筋斗雲折疊傘等多款家居精品可供換領。