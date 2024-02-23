「三代柚王」的碌柚葉®沐浴露 馳名海外

香港中藥世家「三代柚王」，用三代時間把碌柚葉精華成分「類黃酮」等提出，製成「碌柚葉沐浴露」，早年榮獲香港及中國的發明專利，更將「碌柚葉」這三個字登記香港及澳門的註冊商標，並在港成立「碌柚葉(香港)有限公司」，把碌柚葉®產品，打進港、澳等市場，可謂馳名海外。碌柚葉®這品牌，由於多年來「柚王」有廣泛、持續的宣傳，於華人社會街知巷聞，有極高知名度及美譽。每年新春，中港市場及網上皆湧現很多「碌柚葉」商標，但無®的沐浴露，混淆正貨，故消費者想購正品碌柚葉®沐浴露時，宜認住「碌柚葉」三個字有個®，才是正貨。香港、澳門等各大超市有售。

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