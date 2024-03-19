「上海商業．博愛單車百萬行 2024」圓滿舉行 共籌得逾港幣 $800 萬善款

由博愛醫院主辦、上海商業銀行冠名贊助之「上海商業．博愛單車百萬行 2024」 於上周日假青衣昂船洲大橋圓滿舉行，一家大細於宜人景致中享受健康週日時光，乘風行善，同時為全港最大 型安老院舍「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」籌募興建及發展經費，齊齊寓運動於慈善。為吸引各界人士踴躍參與，今年「上海商業．博愛單車百萬行 2024」特意聯乘備受世界各地大衆喜愛的 Miffy，打造不一樣的「上海商業．博愛單車百萬行」。活動共籌得逾港幣 $800 萬善款，見證市民與各界人士行善為樂的熱情。

參加者分別以組隊形式參與「企業及團體組」，或以個人名義參與「個人組」。路線全程約 13 公里，由青沙公路出發、前往昂船洲大橋，途經南灣隧道，再到昂船路附近折返，於青沙公路結束。沿 途可飽覽昂船洲大橋、藍巴勒海峽及維港美景，做運動兼同時可近距離欣賞香港景色，心曠神怡，一舉兩得。參加者抵達終點後，隨即參加於香港專業教育學院（青衣）舉行的單車嘉年華及頒獎禮。嘉年華特別設置了豐富多元的遊戲攤位，藉遊戲推廣單車運動、道路安全和綠色生活。除了極受歡迎的 Miffy 打卡位，同場更有「博愛好聲音」青少年歌唱比賽得獎者獻唱及警犬訓練示範環節，為參加者帶來一個精彩又寫意的週日。