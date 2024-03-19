「上海商業．博愛單車百萬行 2024」圓滿舉行 共籌得逾港幣 $800 萬善款

由博愛醫院主辦、上海商業銀行冠名贊助之「上海商業．博愛單車百萬行 2024」 於上周日假青衣昂船洲大橋圓滿舉行，一家大細於宜人景致中享受健康週日時光，乘風行善，同時為全港最大 型安老院舍「博愛醫院屯門藍地長者護理及護養安老院舍」籌募興建及發展經費，齊齊寓運動於慈善。為吸引各界人士踴躍參與，今年「上海商業．博愛單車百萬行 2024」特意聯乘備受世界各地大衆喜愛的 Miffy，打造不一樣的「上海商業．博愛單車百萬行」。活動共籌得逾港幣 $800 萬善款，見證市民與各界人士行善為樂的熱情。
「上海商業．博愛單車百萬行 2024」起步禮雲集各界名人．推廣單車運動有益身心 為隆重其事，大會廣邀多位政商界名人出席「上海商業．博愛單車百萬行 2024」起步禮，包括主禮嘉賓保 安局局長鄧炳強先生 GBS, PDSM, JP 及其他特別嘉賓包括中央人民政府駐港聯絡辦新界工作部副部長李功勛 先生、消防處處長楊恩健先生 FSDSM、懲教署副署長（行動及策略發展）吳超覺先生 CSDSM、入境事務處 副處長（管制、簽證及證件）程和木先生、文化體育及旅遊局體育專員黃德森先生 MH、香港警務處副處長 (管理)陳俊燊先生 PMSM、博愛醫院董事局主席陳首銘博士、博愛醫院董事局候任主席周駿達先生及上海商 業銀行副董事長、常務董事兼行政總裁郭錫志先生。而今屆四位活動「愛心之星」為尹光先生、黃金寶先 生 SBS, MH、方力申先生及林芊妤小姐，以及兩位「Star Rider」：香港單車隊代表梁寳儀小姐及前香港單車隊代表馬詠茹小姐。
參加者分別以組隊形式參與「企業及團體組」，或以個人名義參與「個人組」。路線全程約 13 公里，由青沙公路出發、前往昂船洲大橋，途經南灣隧道，再到昂船路附近折返，於青沙公路結束。沿 途可飽覽昂船洲大橋、藍巴勒海峽及維港美景，做運動兼同時可近距離欣賞香港景色，心曠神怡，一舉兩得。參加者抵達終點後，隨即參加於香港專業教育學院（青衣）舉行的單車嘉年華及頒獎禮。嘉年華特別設置了豐富多元的遊戲攤位，藉遊戲推廣單車運動、道路安全和綠色生活。除了極受歡迎的 Miffy 打卡位，同場更有「博愛好聲音」青少年歌唱比賽得獎者獻唱及警犬訓練示範環節，為參加者帶來一個精彩又寫意的週日。