「上海商業．博愛單車百萬行2026」齊心傳遞幸福 共踏愛心之路 為青少年點亮希望

博愛醫院董事局主席黃曉君女士（左四）、上海商業銀行行政總裁林永德先生（右四）、連同一眾嘉賓，包括活動「愛心之星」黃金寶先生SBS MH（右三）、博愛醫院董事局陳國基博士候任主席MH JP（右二）、曹思豪第二副主席（左三）、王陳鴛鴦第四副主席（右一）、吳泰榮博士第五副主席（左二）以及葉嘉威博士第六副主席（左一），為「上海商業．博愛單車百萬行2026」主持啟動儀式。

博愛醫院董事局主席黃曉君女士致辭時表示，衷心感謝冠名贊助上海商業銀行連續九年的鼎力支持，並指該活動已成為全港標誌性的慈善單車盛事。她介紹，活動將於2026年3月15日舉行，今年特別以象徵關懷與希望的卡通角色「Monchhichi」作為主題夥伴，並邀得人氣偶像Anson Lo擔任活動大使，以及「亞洲車神」黃金寶出任愛心之星。活動路線將途經青沙公路、昂船洲大橋、汀九橋等地標，參加者完成挑戰後更可參與嘉年華。黃主席強調，是次籌得善款將全數用於博愛醫院青少年服務，支援年輕人的心理輔導、職業培訓等發展需要，並誠邀全港市民、企業及單車愛好者齊參與，以行動共襄善舉。

記者招待會的互動環節中，黃曉君主席與林永德總裁親自踏上E-Bike，進行了一場別開生面的「愛心里程」對決。現場螢幕實時顯示速度與里程，兩位領袖奮力向前，台下嘉賓與傳媒紛紛打氣。比賽最終以平手圓滿結束，象徵著博愛醫院與上海商業銀行緊密合作、並肩同行的夥伴關係。

冠名贊助上海商業銀行行政總裁林永德先生致辭時表示，上海商業銀行於香港成立75周年，亦是我們連續第九年冠名贊助「上海商業．博愛單車百萬行2026」。我們積極服務社會，透過支持博愛醫院社區服務，履行企業社會責任，共建關愛共融社會。

黃曉君主席與林永德總裁即場作出暖心宣布：博愛醫院董事局將捐出港幣十萬元，鼓勵大眾以行動支持這項慈善盛事。上海商業銀行亦同步捐出港幣十萬元，期望這份心意能喚起更多善心人士積極響應，共同推動公益，攜手傳遞博愛精神。

「上海商業．博愛單車百萬行2026」將分為「博愛組」和「挑戰組」兩個參賽組別。「博愛組」將沿用歷年廣受歡迎的路線：由青沙公路出發前往昂船洲大橋，途徑南灣隧道，全程約13公里。沿途可飽覽昂船洲大橋、藍巴勒海峽及維港的海天一色。而「挑戰組」的路線則將延長至汀九橋，全程約21公里，讓參加者有機會目睹不一樣的風景。

活動由即日起至2026年2月15日接受報名，「博愛組」參加者須年滿6歲，而「挑戰組」則須年滿16歲。兩組別均可以個人組或企業及團體組參加。參加者可於活動網站進行報名，並展開挑戰。活動最新消息亦可密切留意Facebook專頁。

「上海商業．博愛單車百萬行2026」另設「最高籌款獎」、「最具創意服飾獎」等多個獎項，以鼓勵參加者挑戰自我，並呼籲親友捐款支持，共襄善舉！獎品豐富，快來施展渾身解數，與家人一同全力衝刺！

活動當日，將於香港專業教育學院（青衣）舉辦健康生活嘉年華，除了頒獎典禮外，還將有精彩表演、攤位遊戲、慈善義賣及禮品派發等活動，內容豐富，不容錯過！

為支持各出心出力的單車健兒，所有參加者均可獲活動限定的Monchhichi特別版選手包，包括Monchhichi主題單車衣一件、主題3L防水袋一個，以及主題行李帶一條，如於2026年 1 月25日前成功報名，更可額外獲得Monchhichi主題毛巾一條。得到Monchhichi朋友仔的支持，相信各位大小朋友都將充滿力量，盡情享受這段奇妙單車之旅！

本次活動更推出「無限踩」通行證與特別版單車衣，歡迎各位參加者加購。這特別版單車衣設計獨特、極具收藏意義，既是活動的專屬回憶，也能持續展現您對慈善的支持。誠邀有興趣的參加者把握機會，為這次愛心騎行增添一份特別紀念！