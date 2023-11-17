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市場資訊
2023-11-17 07:30:00
日報

「中銀人壽 小財智編程師」計劃以嶄新面貌為香港STEAM教育注入新動力

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中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚女士（後排左八）、聖雅各福群會總幹事李玉芝女士（後排右七）及一眾嘉賓，在開幕禮上與參與同學及老師代表合照。

中銀集團人壽保險有限公司（「中銀人壽」）與聖雅各福群會合辦的「中銀人壽小財智編程師」計劃（下稱「計劃」）宣佈2023-2024年度計劃正式啟動。本年度計劃增設嶄新元素，在課程設計及教學內容方面引進國際著名學府發明的概念，使學生能以創新形式更有系統地學習STEAM和編程，培養創科精神，令他們 在STEAM的學習和應用中發掘更多創意和樂趣 。

計劃自2021年推出，旨在推動香港的STEAM教育為聖雅各福群會旗下以基層學童爲對象的「助學改變未來服務」注入新動力，爲香港學童度身設計科技應用與創意兼備的編碼課程，透過靈活運用所學的編程知識，發揮創意和科研精神。此外，課程糅合環保和理財教育元素，讓學童從小建立愛護環境的意識及培養 他們的理財觀念，促進學童的全人發展。計劃至今已惠及約310名基層學童。

新的計劃為期三年，獲社會福利署旗下「攜手扶弱基金」的等額配對支持預計未來將再惠及480名學童，使總受惠學生人數接近800名。

本年度計劃的課程為高小學童而設，利用具國際水平的教材教授學童如何透過設計手機程式將環境、社會和公司治理（ESG）及理財概念加以推廣，例如宣傳低碳小貼士。除教授學生編寫手機應用程式外，亦會讓學童認識如何把應用程式（APP）連結其他STEAM工具，如micro: bit微型電腦，亦會運用輔助工具，幫助學童了解邏輯概念，例如條件式、序列等，把抽象的概念變得具體化，幫助他們將知識融會貫通，增加學生對STEAM的應用和創新。

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中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚女士表示：「中銀人壽致力推動以教育為重點的企業公益項目。這個計劃推出以來廣受學校和學生的歡迎，同時配合香港的STEAM教育需要，為缺乏所需器材和資源的學校和家庭提供學習編程和應用STEAM知識的機會。學生也可從小發掘自己的科研興趣，發揮創意和才華。我們期望該計劃能吸引更多跨界別合作，攜手為香港STEAM教育和創科發展作出貢獻。」

聖雅各福群會總幹事李玉芝女士表示：「十分感謝中銀人壽及攜手扶弱基金的支持，令計劃得以在未來三年繼續舉行。對於學童而言，創科知識、環境、社會和公司治理 (ESG)，以及理財概念在未來愈趨重要。我們期望這項計劃可以幫助學童裝備好自己，同時提升他們的創造力和創新意念，並加強他們應用知識與技能的能力以應對未來的挑戰。」

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參與學校的學生和代表出席「 2023-2024年度中銀人壽小財智編程師」計劃開幕禮，現場設有體驗活動，讓大家進一步認識計劃的課程內容。

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