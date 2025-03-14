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日報
【位元堂全新祛濕即食燉湯 健脾祛濕、踢走濕重!】
春天天氣濕重，身體脾胃容易虛弱，而天氣回暖亦容易讓人感到乏力疲倦，食慾不振。要踢走春困濕重，就要先祛濕。位元堂全新祛濕湯水─粉葛赤小豆陳皮瘦肉湯，有健脾祛濕、生津利水的功效，幫你節省煲祛濕湯的時間，只需要4分鐘就品嚐到，適合忙碌都市人。位元堂即食燉湯系列，按照傳統食療理論配搭上乘材料，味道香醇濃郁。絕無添加人造香料、人造色素及防腐劑。有多種口味供選擇，由即日起指定即食燉湯更有買4盒送1盒優惠*，即刻去位元堂門市或網店買啦!