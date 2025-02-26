「保誠財務健康指數」港人財務健康狀況稍有改善

保誠保險有限公司公佈年度「保誠財務健康指數」調查。今年是保誠第二年進行該項調查，旨在探討大眾對財務健康的看法、期望和憂慮，以及相關的財務目標。 調查顯示，受訪者的財務健康狀況整體得分稍微上升，由去年的 53.1分升至 58.0分（以100分為滿分），代表他們對自身財務狀況更有信心。與去年相比，「現時財務安全感」、「未來財務安全感」、「現時財務自由度」及「未來財務自由度」這四個評估指標 的得分均錄得上升趨勢，其中「現時財務自由度」升幅最大，按年上升 6.1分。 今年受訪者對財務狀況的樂觀程度隨年齡增長而有所下跌：18至35歲受訪者的財務健康指數為62.7分，36至49歲受訪者的財務健康指數為57.2分，而50至60歲受訪者的得分則僅53.5分。年輕一族的「現時財務自由度」（64.4分）也相對較高，反映他們追求「活在當下」的生活態度；而較年長的群組則在財務方面更為謹慎，其「現時財務自由度」只有52.9分。

是次調查亦深入探討了Gen Alpha (即出生於 2010至2024年間的世代）父母的財務健康狀況、他們對子女的支援，以及他們在財富傳承方面的期望及準備。 Gen Alpha父母的財務健康狀況：較整體受訪者樂觀 Gen Alpha父母的財務健康指數（62.3分）優於整體受訪者（58分），尤其是「未來財務自由度」方面，主要原因是他們有信心其儲蓄足夠應對未來生活所需（50%對比整體的39%）。 逾七成（74%）Gen Alpha父母會尊重並支持子女的個性和興趣發展，另外亦有73%鼓勵子女忠於自我。Gen Alpha父母冀開發子女潛能。有近半數（48%）受訪 Gen Alpha 父母聲稱已有相關計劃，惟淪為紙上談兵，沒有實際行動；僅三成（33%）已有相關計劃的父母有付諸行動。其餘 18%表示未開始規劃如何培養子女各項技能。

約六成（58%）Gen Alpha父母預期需經常或間中為子女提供經濟支援，94% 則認為至少需要供養子女到 25 歲，惟僅 37%表示已為子女的未來儲蓄。 Gen Alpha父母對於財富傳承的期望及準備：冀傳承下一代卻缺乏妥善規劃 Gen Alpha父母對家庭積蓄的傳承缺乏信心。逾六成（62%）Gen Alpha父母稱會藉助家庭積蓄為子女提供支援，但其中大多數認為富不過二代（63%）或最多三代（33%）。 信託作為一項有效的財富傳承工具，卻只有約一成（13%）Gen Alpha 父母對信託有深入了解。

市場首創自主入息及自主傳承選項 為財富分配及傳承護航 保誠保險首席產品管理總監馮偉成稱:「父母普遍支持子女勇敢追尋夢想，但長遠來看，他們為下一代提供的支援並不足夠。除履行『贍養』義務外，家長也可以思考如何能『善養』子女，為他們提供全方位的支持。調查亦顯示，Gen Alpha 父母於財富傳承的期望與相關工具的運用之間存有缺口，其理財知識及財務規劃亦有待提升，以實現更妥善的財富傳承安排。有見於此，保誠推出全新具信託元素3的『保誠信守明天多元貨幣計劃』，透過市場首創的自主入息及自主傳承選項靈活規劃財富傳承，希望幫助每個家庭實現財務自由，並全力成就子女獨一無二的未來，讓他們的世界放大。」 保誠信守明天多元貨幣計劃是全港首個具信託元素的財富增值產品，旨在透過彈性分配及傳承財富，幫助客戶實現長期儲蓄和財富規劃目標。計劃具備多項創新特點，包括：



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