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市場資訊
2025-02-26 13:30:00

「保誠財務健康指數」港人財務健康狀況稍有改善

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保誠保險首席客戶及市場拓展總監蔡明雄（圖左）、MC張天賦（圖中），以及保誠保險首席產品管理總監馮偉成（圖右）出席「保誠財務健康指數」調查暨保誠信守明天多元貨幣計劃發佈會。

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保誠保險有限公司公佈年度「保誠財務健康指數」調查。今年是保誠第二年進行該項調查，旨在探討大眾對財務健康的看法、期望和憂慮，以及相關的財務目標。

調查顯示，受訪者的財務健康狀況整體得分稍微上升，由去年的 53.1分升至 58.0分（以100分為滿分），代表他們對自身財務狀況更有信心。與去年相比，「現時財務安全感」、「未來財務安全感」、「現時財務自由度」及「未來財務自由度」這四個評估指標 的得分均錄得上升趨勢，其中「現時財務自由度」升幅最大，按年上升 6.1分。

今年受訪者對財務狀況的樂觀程度隨年齡增長而有所下跌：18至35歲受訪者的財務健康指數為62.7分，36至49歲受訪者的財務健康指數為57.2分，而50至60歲受訪者的得分則僅53.5分。年輕一族的「現時財務自由度」（64.4分）也相對較高，反映他們追求「活在當下」的生活態度；而較年長的群組則在財務方面更為謹慎，其「現時財務自由度」只有52.9分。

是次調查亦深入探討了Gen Alpha (即出生於 2010至2024年間的世代）父母的財務健康狀況、他們對子女的支援，以及他們在財富傳承方面的期望及準備。

Gen Alpha父母的財務健康狀況：較整體受訪者樂觀

Gen Alpha父母的財務健康指數（62.3分）優於整體受訪者（58分），尤其是「未來財務自由度」方面，主要原因是他們有信心其儲蓄足夠應對未來生活所需（50%對比整體的39%）。

逾七成（74%）Gen Alpha父母會尊重並支持子女的個性和興趣發展，另外亦有73%鼓勵子女忠於自我。Gen Alpha父母冀開發子女潛能。有近半數（48%）受訪 Gen Alpha 父母聲稱已有相關計劃，惟淪為紙上談兵，沒有實際行動；僅三成（33%）已有相關計劃的父母有付諸行動。其餘 18%表示未開始規劃如何培養子女各項技能。
 約六成（58%）Gen Alpha父母預期需經常或間中為子女提供經濟支援，94% 則認為至少需要供養子女到 25 歲，惟僅 37%表示已為子女的未來儲蓄。

Gen Alpha父母對於財富傳承的期望及準備：冀傳承下一代卻缺乏妥善規劃

Gen Alpha父母對家庭積蓄的傳承缺乏信心。逾六成（62%）Gen Alpha父母稱會藉助家庭積蓄為子女提供支援，但其中大多數認為富不過二代（63%）或最多三代（33%）。 信託作為一項有效的財富傳承工具，卻只有約一成（13%）Gen Alpha 父母對信託有深入了解。

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保誠保險首席產品管理總監馮偉成於發佈會介紹保誠信守明天多元貨幣計劃。

市場首創自主入息及自主傳承選項 為財富分配及傳承護航

保誠保險首席產品管理總監馮偉成稱:「父母普遍支持子女勇敢追尋夢想，但長遠來看，他們為下一代提供的支援並不足夠。除履行『贍養』義務外，家長也可以思考如何能『善養』子女，為他們提供全方位的支持。調查亦顯示，Gen Alpha 父母於財富傳承的期望與相關工具的運用之間存有缺口，其理財知識及財務規劃亦有待提升，以實現更妥善的財富傳承安排。有見於此，保誠推出全新具信託元素3的『保誠信守明天多元貨幣計劃』，透過市場首創的自主入息及自主傳承選項靈活規劃財富傳承，希望幫助每個家庭實現財務自由，並全力成就子女獨一無二的未來，讓他們的世界放大。」

保誠信守明天多元貨幣計劃是全港首個具信託元素的財富增值產品，旨在透過彈性分配及傳承財富，幫助客戶實現長期儲蓄和財富規劃目標。計劃具備多項創新特點，包括：
 

由即日起至2025年3月14日，成功投保保誠信守明天多元貨幣計劃可享雙重獎賞高達 63%首年保費。

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