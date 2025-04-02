「信和創意研發室」及The Spark鼓勵融入生活推動創科 進駐北部都會區一周年 連繫逾2,000人次

信和集團重視培育及吸引人才，積極支持創科生態圈發展。「信和創意研發室(Sino Inno Lab)」及The Spark自去年進駐北部都會區至今，已接待來自本地院校、大灣區及海外初創企業、機構、院校及教育機構逾1,500名訪客參觀，促進業界交流。日前The Spark首次在朗壹廣場舉辦「社區健康科技日」，將創科帶進社區，邀請本地大學初創企業參與展出，並聯同推廣健康生活的機構hive提供多項身心靈活動體驗，吸引逾500人次參加，包括來自北區基層家庭，鼓勵他們關注身心健康，同時提高對健康科技的認知。

位於朗壹廣場的「信和創意研發室」面積逾4,000平方呎，還設有The Spark為創科人才提供開放的交流平台和共享工作空間。為慶祝踏入一周年，The Spark特別舉辦以身心靈健康為主題的「社區健康科技日」，邀請來自香港科技大學（科大）及香港大學（港大）的初創企業團隊，展示相關科技產品及應用方案。

其中，PanopticAI是一家深度科技公司，運用人工智能提取健康數據與分析，推出全球首款用於無接觸脈搏率測量的行動應用程式。活動中與初創公司Lify Wellness合作推出「養生之旅」，透過人工智能面部掃描取得健康數據，並提供個人化草本茶建議予參加者享用。另一家初創企業，本地共享單車品牌LocoBike，則透過 360° VR 單車體驗推廣健康生活和環保出行，並融入北部都會區的自然風光和單車運動的教育元素。還有VOTANIC透過高性能洞穴式虛擬實境系統，提供沉浸式360° VR保齡球體驗，結合健康、娛樂和尖端科技，以逼真的互動和物理效果，展現出香港在虛擬實境和人工智能的創新潛力。