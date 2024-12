「修復能量」裝置 中環怡和大廈展出

裝置Energies of Repair「修復能量」用圖像探索、定義不斷改變世界的兩種力量。科學資料使地球面臨的居住危機顯而易見;與今天致力於不同層面修復地球的各種措施形成鮮明對比。在裝置的外部,參觀者體驗到一個生物多樣性崩潰、氣候危機、資源枯竭、環境不公義和污染的世界;內部展示了一個正在重建的世界,其中包括行動主義、搬遷、公民主導的合作和低技術策略。Nicola Delon是一名建築師,也是Encore Heureux Architectes的共同創辦人。在展覽期間,該事務所利用空間打造與眾不同的藝術,反映人類對於在居住環境的渴求。

創作/策劃:Nicola Delon

主辦:香港設計中心

地點:中環怡和大廈Base Hall 2

日期及時間:即日至16/12/2024(11:00-20:00)逢周日休息

BODW in the city活動查詢