「修復能量」裝置 中環怡和大廈展出

裝置Energies of Repair「修復能量」用圖像探索、定義不斷改變世界的兩種力量。科學資料使地球面臨的居住危機顯而易見；與今天致力於不同層面修復地球的各種措施形成鮮明對比。在裝置的外部，參觀者體驗到一個生物多樣性崩潰、氣候危機、資源枯竭、環境不公義和污染的世界；內部展示了一個正在重建的世界，其中包括行動主義、搬遷、公民主導的合作和低技術策略。Nicola Delon是一名建築師，也是Encore Heureux Architectes的共同創辦人。在展覽期間，該事務所利用空間打造與眾不同的藝術，反映人類對於在居住環境的渴求。

創作／策劃：Nicola Delon

主辦：香港設計中心

地點：中環怡和大廈Base Hall 2

日期及時間：即日至16/12/2024（11:00-20:00）逢周日休息

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