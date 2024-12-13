熱門搜尋:
聖誕2024 新店關注組 中山美穗 破地獄 DOUBLE COAST 機票優惠 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2024-12-13 10:30:00
日報

「修復能量」裝置 中環怡和大廈展出

分享：
adblk5

裝置Energies of Repair「修復能量」用圖像探索、定義不斷改變世界的兩種力量。科學資料使地球面臨的居住危機顯而易見；與今天致力於不同層面修復地球的各種措施形成鮮明對比。在裝置的外部，參觀者體驗到一個生物多樣性崩潰、氣候危機、資源枯竭、環境不公義和污染的世界；內部展示了一個正在重建的世界，其中包括行動主義、搬遷、公民主導的合作和低技術策略。Nicola Delon是一名建築師，也是Encore Heureux Architectes的共同創辦人。在展覽期間，該事務所利用空間打造與眾不同的藝術，反映人類對於在居住環境的渴求。
創作／策劃：Nicola Delon
主辦：香港設計中心
地點：中環怡和大廈Base Hall 2
日期及時間：即日至16/12/202411:00-20:00）逢周日休息
BODW in the city活動查詢

adblk6

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能

 
 