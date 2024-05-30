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市場資訊
2024-05-30 11:45:00

「假冒客服」騙案猖獗 SmarTone推「核實來電碼」加強客戶保障

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「假冒客服」為最新常見詐騙手法，騙徒透過冒認各大品牌的客戶服務人員，誘使受害人轉帳從而騙取金錢。SmarTone向來致力保障客戶，更及早洞悉潛在詐騙風險，早前已全港率先首推「核實來電碼」，助客戶識別及核實SmarTone來電職員身份，避免誤墜電騙陷阱。
SmarTone「核實來電碼」使用方法簡單：
1. 客戶如對來電的SmarTone職員身份感到懷疑，可即時要求對方發送「核實來電碼」，驗證職員身份。
2. 「核實來電碼」只會透過SmarTone CARE App或SmarTone官方短訊發送帳戶「#SmarTone」傳送，並包含一組一次性的4位數驗證碼。
3. 客戶只需核對職員讀出的4位數驗證碼，便可即時確認SmarTone職員身份，免墮詐騙陷阱。
SmarTone全方位守護客戶，提供與時並進的防騙招式，助客戶識別可疑來電、訊息以及網頁連結。更多最新網安資訊，敬請留意 SmarTone「網安資訊」專頁：
https://www.smartone.com/hk/network-security-tc

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