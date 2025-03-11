「健康快車」捐建「健康快車中尼防盲合作中心」 推動中尼醫療合作。

「健康快車中尼防盲合作中心」於3月7日在尼泊爾加德滿都的公務員醫院揭幕，成為「健康快車」在海外捐建的第三所防盲合作中心。儀式上，「健康快車」向尼泊爾方面捐贈了一批價值100萬元人民幣的眼科醫療設備及器械，並簽署了合作備忘錄。 上海合作組織睦鄰友好合作委員會副主席崔麗、中國駐尼泊爾大使陳松、「健康快車」香港基金主席譚耀宗、「健康快車」創會主席方黃吉雯、尼泊爾聯邦院副主席碧瑪拉、尼泊爾聯邦事務與總行政部常秘潘斯先生、公務員醫院執行院長鮑德爾先生及中尼醫護人員代表共同出席了成立儀式。

合作中心主要針對白內障患者，提供免費的診療和手術服務，並通過培訓當地眼科醫生，提升當地的眼科醫療水平。自2016年啟動的「健康快車國際光明行」計劃，已在斯里蘭卡、緬甸、巴基斯坦等多國開展白內障復明手術，幫助逾4,000名患者重見光明。此次在尼泊爾設立合作中心，標誌著該計劃的進一步拓展。 上海合作組織睦鄰友好合作委員會副主席崔麗在致辭中表示中心的成立體現了中國作為負責任大國的擔當，是中尼民間友好的鮮明例証。她強調，雙方簽署的合作備忘錄有助於推動中尼關係邁上新台階，並期待有更多的合作項目陸續落地。

中國駐尼泊爾大使陳松則表示，「健康快車國際光明行」已在多個「一帶一路」國家落地實行，此次成立的「健康快車中尼防盲合作中心」將成為兩國眼科學界交流的橋樑，向尼泊爾當地的老百姓提供更多慈善醫療服務。 尼泊爾聯邦院副主席碧瑪拉對「健康快車」的捐贈表示感謝，並高度評價中國長期以來對尼泊爾醫療事業的支持。她表示，值今年兩國建交70周年之際，合作將惠及更多尼泊爾普通民眾，進一步加深兩國友好情誼。「健康快車」香港基金主席譚耀宗則透露，未來將陸續派遣專業醫療隊到尼泊爾，進行免費白內障手術和醫生培訓，並希望通過合作中心的運營，幫助更多有需要的患者。