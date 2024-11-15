「健康快車」推免費眼底病變篩查 覆蓋全港十八區 倡防範於未然 冀今年服務2千名市民

健康快車舉行《健康快車免費眼底病變篩查》服務啟動儀式。主禮嘉賓包括衞生署署長林文健(右二)、健康快車香港基金主席譚耀宗(左二)、健康快車創會主席方黃吉雯(左一)、香港大學眼科學系臨床副教授施愷迪(右一)。

健康快車舉行《健康快車免費眼底病變篩查》服務啟動儀式，衞生署署長林文健感謝健康快車在社區開展篩查，認為除了可以讓有需要的市民及早求醫之外，亦可以提高市民管理個人健康的意識。林文健期望與健康快車攜手推廣眼部健康，建設健康香港。健康快車香港基金主席譚耀宗表示，現時眼底照片可通過人工智能分析，生成初步眼底病變檢查報告，作為眼健康管理的參考。健康快車正全面在內地及香港展開免費眼底病變篩查服務，讓更多人受惠。

隨著香港人口高鹷化，眼疾風險隨之增加。「健康快車」宣布將在全港十八區展開《健康快車免費眼底病變篩查》服務，提高公眾對眼健康的關注，鼓勵「早發現、早治療」。

9%市民具潛在視神經類眼底病變風險

《健康快車免費眼底病變篩查》今年七月至十一月初在多個社區開展先導行動，迄今已為市民拍攝720張眼底照片，當中564張成功運用人工智能分析圖像，發現有9%市民有潛在的視神經類眼底病變風險、4%有黃斑類眼底病變，1%有糖尿病視網膜病變。

健康快車創會主席方黃吉雯透露，未來一年健康快車將在全港十八區開展免費篩查，今個月中開始陸續在黃大仙、沙田、深水埗、大埔、荃灣及葵芳為市民服務，預計今年累計為二千名市民檢查，期望透過篩查，讓市民及早發現潛在眼疾問題。