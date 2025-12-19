「光照世人捐贈機」聖誕將載譽回歸，以自助捐贈售賣機形式，為本地慈善機構籌募善款。今年的受惠機構包括：路向四肢傷殘人士協會、膳心連、幼聯、LOVE 21、博愛醫院 及 生命熱線。「光照世人捐贈機」於現時至12月29日期間，於元朗形點I展出，市民可於機內挑選30多項不同類型的物資或服務作為捐贈，包括博愛醫院的養生保健湯包、膳心連的包裝米、生命熱線的藝術治療、幼聯的音樂課程、Love 21的輔導服務、路向四肢的輪椅維修等，只需依照螢幕指示，揀選心水物資，最後依步驟完成付款，捐贈過程簡單快捷。
詳情：instagram.com/givingmachine.hk
日報
「光照世人捐贈機」聖誕表愛心 六本地機構受惠
