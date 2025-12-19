熱門搜尋:
聖誕2025 大埔宏福苑五級火 網上熱話 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
市場資訊
2025-12-19 10:00:00
日報

「光照世人捐贈機」聖誕表愛心 六本地機構受惠

分享：

「光照世人捐贈機」聖誕將載譽回歸，以自助捐贈售賣機形式，為本地慈善機構籌募善款。今年的受惠機構包括：路向四肢傷殘人士協會、膳心連、幼聯、LOVE 21、博愛醫院  生命熱線。「光照世人捐贈機」於現時至1229日期間，於元朗形點I展出，市民可於機內挑選30多項不同類型的物資或服務作為捐贈，包括博愛醫院的養生保健湯包、膳心連的包裝米、生命熱線的藝術治療、幼聯的音樂課程、Love 21的輔導服務、路向四肢的輪椅維修等，只需依照螢幕指示，揀選心水物資，最後依步驟完成付款，捐贈過程簡單快捷。
詳情instagram.com/givingmachine.hk

adblk5

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad