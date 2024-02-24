「全城有機日2024」 3月3日中環遮打花園及遮打道隆重舉行

想品嚐健康有益又環保的本地新鮮有機蔬菜和有機漁，便不要錯過由香港有機資源中心主辦，將於3月3日在中環遮打花園及遮打道行人專用區舉行的「全城有機日2024」。當日整條遮打道將化身大型有機市集及嘉年華場地，除了有近100間本地有機農場、漁場及有機零售商將設置攤位，帶來優質新鮮的有機魚菜及產品供選購外，大會更安排了多個有機工作坊、烹飪示範、遊戲攤位和展覽等，且更邀得多位星級嘉賓為大家帶來精彩的表演。

活動當日將由香港有機資源中心總監黃煥忠教授聯同一眾主禮嘉賓主持開幕典禮，並有美心妹妹Celine及一眾樂隊到場獻唱，以不同舞蹈及音樂推廣有機生活。家長亦可與小朋友一同參加台下的攤位遊戲活動，讓小朋友以輕鬆有趣的方式，增加對有機產物及環保的知識。市民亦可參加不同的有機工作坊，體驗有機生活的樂趣。此外，活動當日還會進行「擁抱有機生活‧邁向知慧未來」填色比賽頒將典禮。