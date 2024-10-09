【全新一期7仔yuu印花獎賞】一買即儲 儲夠即賞 3大最新獎賞 — 多款解渴飲品、雪糕優惠登場

香港 - 2024年10月9日 - 全新一期 7 仔 yuu 印花獎賞又嚟啦！一共15款印花獎賞任你儲，繼續幫大家慳到盡！今次更加入 3 款全新獎賞，除了健康營養的維記乳酪飲品，亦有解渴之選維他奶/ 維他茶類375毫升/ 燕麥奶250毫升，還有雪糕控至愛的DREYER'S D-COLLECTION雪糕單件裝（不包括心型系列），讓你一次食勻多款雪糕口味。
臨近年尾，相信各位打工仔和學生都十分忙碌。今期7仔yuu印花獎賞帶來多款下午茶之選，讓你歎個下午茶，在放鬆過後繼續拼搏！包括買7-SELECT產品（不包括$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾可獲印花 1 個，三文治、點心、沙律等輕食任君選擇，為你打造出最佳下午茶組合，相信總有一款適合你。另有由日本直送的人氣自家品牌7PREMIUM 食品／飲品，讓你隨時享受日式滋味。一共15款優惠產品等你來儲7仔yuu印花換領，大家快點分享給家人朋友到７仔掃貨啦！
今期yuu印花著數攻略：
【全新獎賞】
任何維他奶/ 維他茶類375毫升/ 燕麥奶250毫升 買6送1
任何維記乳酪飲品220克 買5送1
任何DREYER'S D-COLLECTION雪糕單件裝（不包括心型系列）買9送1
其他人氣印花獎賞：
【Morning醒神之選】
指定7CAFÉ/ 7CAFÉ+即磨咖啡 (熱/ 凍)# 買5送1
嘉頓家庭裝麵包／三文治包 買5送1
指定牛奶飲品236毫升^ 買5送1
任何牛奶飲品946毫升 買5送1
任何每日鮮語鮮牛奶250毫升 買5送1
港式麵包 買6送1
【Party啤一啤之選】
買任何 4 罐裝啤酒每滿$30▾可獲印花 1 個，滿 4 個 yuu 印花送$15*
【Tea time為食之選】
買7-SELECT產品（不包括$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾可獲印花 1 個，滿 6 個 yuu 印花送1件
7-SELECT $10/特上/極上飯糰 買6送1
任何7PREMIUM 食品／飲品 買6送1
任何Meadows果仁35克－40克（價值$11）買4送1
【All day讀物】
東方日報／星島日報／明報 買10送1
儲印換獎三步曲：
- 付款前出示yuu ID或拍一拍已綁定的enJoy 卡/八達通，無需開yuu應用程式，一拍就可以自動儲yuu印花兼賺yuu積分。
- 打開yuu app，點選主頁中的「yuu印花」圖示，印花進度一目了然。
- 儲齊印花後，於「可兌換的yuu印花獎賞」內點選「查閱獎賞」取得獎賞兌換二維碼， 憑獎賞兌換二維碼即可到7-Eleven店舖兌換獎賞！
立即加入yuu成為yuu會員，一買即儲，儲夠即賞，盡享不同購物優惠。打開 yuu app 即睇全部15款獎賞： https://www.yuurewards.com/promotion?type=page&link=home/service&id=yuuStamps
yuu印花派發日期由2024年10月9日至2024年12月3日；獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2024年10月9日早上7時起至2024年12月10日。7-SELECT產品及4 罐裝啤酒的yuu印花派發日期由2024年10月9日至2024年11月5日；獎賞兌換日期及獎賞兌換二維碼有效日期由2024年10月9日早上7時起至2024年11月12日。會員賬戶內的yuu印花不可與其他yuu賬戶的yuu印花合併。每個優惠頁面中的yuu印花不可轉移至其他優惠頁面/與其他優惠頁面中的yuu印花合併。yuu印花獎賞不可兌換成現金或其他貨品／服務，不可與其他折扣或優惠同時使用。貨品數量有限，部分貨品只限於指定店舖提供，售／換／送完即止。價格於香港店舖以港幣為單位，而於澳門店舖則以澳門幣為單位。若購物後退款，7-Eleven保留權利將所有獲發的yuu印花退回。部份印花獎賞只適用於香港或澳門之7-Eleven店舖。貨品圖片只供參考。優惠受有關條款及細則約束，詳情請參閱yuu應用程式。
▾以單一發票計算。
*$15電子優惠劵獎賞可於下次購買4罐裝啤酒時作$15使用。
#yuu印花派發及獎賞不適用於7CAFÉ+單品咖啡及7CAFÉ聯乘系列產品。
^yuu印花派發及獎賞不適用於奶茶牛奶飲品。