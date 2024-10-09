【全新一期7仔yuu印花獎賞】一買即儲 儲夠即賞 3大最新獎賞 — 多款解渴飲品、雪糕優惠登場

香港 - 2024年10月9日 - 全新一期 7 仔 yuu 印花獎賞又嚟啦！一共15款印花獎賞任你儲，繼續幫大家慳到盡！今次更加入 3 款全新獎賞，除了健康營養的維記乳酪飲品，亦有解渴之選維他奶/ 維他茶類375毫升/ 燕麥奶250毫升，還有雪糕控至愛的DREYER'S D-COLLECTION雪糕單件裝（不包括心型系列），讓你一次食勻多款雪糕口味。





臨近年尾，相信各位打工仔和學生都十分忙碌。今期7仔yuu印花獎賞帶來多款下午茶之選，讓你歎個下午茶，在放鬆過後繼續拼搏！包括買7-SELECT產品（不包括$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾可獲印花 1 個，三文治、點心、沙律等輕食任君選擇，為你打造出最佳下午茶組合，相信總有一款適合你。另有由日本直送的人氣自家品牌7PREMIUM 食品／飲品，讓你隨時享受日式滋味。一共15款優惠產品等你來儲7仔yuu印花換領，大家快點分享給家人朋友到７仔掃貨啦！



今期yuu印花著數攻略：



【全新獎賞】

任何維他奶/ 維他茶類375毫升/ 燕麥奶250毫升 買6送1

任何維記乳酪飲品220克 買5送1

任何DREYER'S D-COLLECTION雪糕單件裝（不包括心型系列）買9送1



其他人氣印花獎賞：



【Morning醒神之選】

指定7CAFÉ/ 7CAFÉ+即磨咖啡 (熱/ 凍)# 買5送1

嘉頓家庭裝麵包／三文治包 買5送1

指定牛奶飲品236毫升^ 買5送1

任何牛奶飲品946毫升 買5送1

任何每日鮮語鮮牛奶250毫升 買5送1

港式麵包 買6送1



【Party啤一啤之選】

買任何 4 罐裝啤酒每滿$30▾可獲印花 1 個，滿 4 個 yuu 印花送$15*



【Tea time為食之選】

買7-SELECT產品（不包括$10/特上/極上飯糰）每滿$20▾可獲印花 1 個，滿 6 個 yuu 印花送1件

7-SELECT $10/特上/極上飯糰 買6送1

任何7PREMIUM 食品／飲品 買6送1

任何Meadows果仁35克－40克（價值$11）買4送1



【All day讀物】

東方日報／星島日報／明報 買10送1



儲印換獎三步曲：



