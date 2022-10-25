「全港優秀美容師」選舉　提升美容專業的認受性

美容行業專業化是帶動整個美容業發展最重要的一環，這樣才能夠吸引有素質年青人加入，亦只有專業化才能帶動有理想人才加入美容教育行列。專業化的目的是有系統及全面地整合及確立美容從業員的專業資歷，提升美容專業的認受性， CIDESCO 中國分會-國際斯佳美容協會、香港國際專業美容師協會、香港化粧品同業協會、香港國際專業導師協會及國際專業美髮美容協會，帶頭推動「美容師節起動暨全港優秀美容師頒獎典禮」，定下五年計劃，每年活動由各會輪任執行單位。整個美容師節，大會還有一連串推動美容專業的活動，包括：11月全力支持美容業「資歷架構推動過往資歷認可」，12月1日大灣區網紅KOL培訓及比賽及12月9至11日，由VTC舉辦的「新世代‧新技能」博覽。

今次活動旨在推廣美容教育，提升大眾關注美容業的持續發展與機遇，並表揚行內專業人才，讓行業與市場更好結合，推動產業在未來的多元發展和提升行業的活力。頒獎典禮於10月21日假座香港會議展覽中心舉行，由立法會批發零售界邵家輝議員, JP及僱員再培訓局委任吳國強先生, BBS擔任主禮嘉賓，並邀得香港專業進修學校副校長李慧慈女士、明愛社區書院院長熊志忠先生、青年學院首席講師翁漢明先生、QF美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君女士、資歷架構秘書處高級經理黃佩琪女士出席，共同見證美業盛事。

立法會批發零售界邵家輝議員表示，「全港優秀美容師頒獎典禮」是一個對業界的鼓勵獎項，評審亦非常嚴謹，得獎者是業界精英中的精英，對美容行業的朋友是一支很大的強心針。

僱員再培訓局行政總監吳國強先生指美容行業是一個以顧客為本的服務性行業，得到顧客和僱主的認同及獎勵，肯定對從業員莫大鼓舞，同時能吸引其他行業人士投身於此行業。

優秀美容師得獎者︰

「全港優秀青年美容師」金得獎者 : 美容師黃潤婷

「全港優秀美容師」得獎者 : 美容師楊珮詩

「評審特薦才藝金獎」得獎者︰美容師莊瑞告