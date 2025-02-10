「全港最大型O-RAMA親子 x 寵物慈善跑」暨 「O-RAMA 親子 x 寵物嘉年華」 西九文化區藝術公園舉行

由香港兒童基金會主辦、DoRich Foundation 協辦的「2025年度O-Rama 親子 x 寵物慈善跑」。將於2025年3月2日（星期日）在西九文化區藝術公園盛大舉行，旨在促進親子互動、推動社區共融，並提升社會對基層兒童、青少年及流浪動物的關注。

此次慈善跑所籌得的善款將全數資助基層兒童及低收入家庭參與慈善跑活動，其餘款項將用於香港兒童基金會的公益活動。透過多元化的發展計劃和培訓課程，我們致力於幫助兒童及青少年獲得平等的發展機會，協助他們開拓視野、發掘潛能，提高未來的社會競爭力。

「O-RAMA」是一個融合親子活動和寵物友好元素的慈善跑步賽。無論您是跑步新手還是經驗豐富的選手，都有適合各年齡層和能力的賽道，讓每位家庭成員，包括毛小孩，都能參與其中。活動當天，參加者將有機會在輕鬆愉快的環境中運動，享受與家人和寵物共度的美好時光。