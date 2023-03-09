「公關行業就職資訊日」吸引近百位大專院校學生參與 資深公關人員全方位傳授入行秘笈

香港公共關係專業人員協會（PRPA）、香港浸會大學傳理學院和 CTgoodjobs 於2月26日，假香港浸會大學林護國際會議中心聯合舉辦「公關行業就職資訊日 2023」（PR Career Day 2023），並獲來自本港約十間大專院校近百位就讀公關、傳理或相關課程的學生報名出席。是次活動旨在吸納未來人才投身公關行業，並為學生和行業專才提供一個互動平台，讓學生汲取經驗和學習入行小秘訣，學以致用。

公關行業就職資訊日首次全日舉行。上午先由公關及人力資源行業專才分享就業趨勢及討論瞬息萬變社會環境下對公關專業技能的需求。下午更同時設有一連串活動包括工作坊傳授撰寫 CV 及面試技巧、面試儀容及衣著建議；另設模擬面試、與專家對談，以及提供人際網絡拓展的機會，為學生提供專屬的職業發展導向意見，同場並提供職位空缺人才招聘。學生均把握機會直接向近 20 位行業專才提問「取經」及拓展人際網絡，獲益良多。

市場受疫情影響逾三年，眾多學生對未來的發展感到迷茫和焦慮，但困境往往伴隨著機遇。

PRPA 會長及九龍倉集團企業傳訊部主管許翠鳳女士表示：「疫情、人工智能、環境、社會和管治 (ESG) 帶來新的挑戰，同時令我們學會如何適應這個新環境。因此，今年活動的主題被定為 We Transform PR，希望同學們可以瞭解更多公關行業的趨勢，從而將他們的學識轉變成技能。」

2023年第一季「就業展望調查」報告反映，44%香港僱主有意欲來季增加人手。而CTgoodjobs在資訊日更為即將畢業的同學搜羅超過1600 個與PR有關的職位空缺。作為其中一位演講嘉賓，人力資源顧問公司萬寶盛華大中華地區高級副總裁徐玉珊女士分享了最新的招聘趨勢和人力資源相關的見解。她樂見一眾公關新血奮力追夢的過程，並表示：「面對市場上的空缺，正正是學生裝備自己，大膽嘗試的好時機。相信透過這次活動，眾公關新鮮人能學習求職攻略，成功建立個人形象，在主管面前展現才能。」

香港浸會大學傳理學院作為協辦單位，期望是次資訊日為各大專院校學生提供職前實戰經驗，幫助準畢業生投身公關行業。香港浸會大學傳播系副教授麥嘉盈博士表示：「對即將畢業的學生而言，要在人海中脫穎而出並不容易，相信同學這幾年裏亦少了機會參與線下的大型活動。希望這次活動可以讓大家跳出屏幕，親身接觸公關界前輩，透過交流與學習，把握機會，為未來作準備。」