「創新.香港展館」於「創業日」展出本地獲獎創科作品

數字政策辦公室(數字辦)於12月5日起一連兩日於香港貿易發展局(貿發局)主辦的「創業日」首度設立「創新.香港展館」，透過「智慧生活」、「智慧市民」、「智慧經濟」、「智慧出行」四大展區，展出超過30個本地創科業界的得獎創新作品，藉此對本地的優秀創科作品加以表揚，以及協助得獎項目推廣及尋覓商機。

展館揭幕首天，創新科技及工業局副局長張曼莉及數字政策專員黃志光到場參觀。支援 初創企業是完善創科產業鏈的重要一環，數字辦不僅定期舉辦創科比賽，更積極為得獎企 業開拓多元化的推廣平台，例如資助獲獎企業參與本地及海內外的大型科技展覽會，以推 廣其創新方案和開拓商機。此外，數字辦更支持優秀項目角逐國家級及國際性創科賽事，展現香港創科業界的卓越成就和促進得獎者與海内外創科人才的交流協作，鞏固香港作為國 際創科中心的地位。