「動戲大地藝術節 再翅飛飛」大型沉浸式劇場木偶巡遊4米高主角神鳥率先曝光

童迷香港藝術計劃「動戲大地藝術節 再翅飛飛」將於12月14及15日取址其生態教育及場地伙伴嘉道理農場暨植物園舉行與大自然共融的大型沉浸式劇場，誠邀一家大細在自然山野間參與別開生面的互動戲劇體驗和木偶巡遊，以及參加大地市集、大自然工作坊及專題講座。整個活動由一個講述鳥族人小孩Sunya拯救神鳥Simurgh的主題故事貫穿，為讓參加者盡情投入這個冒險之旅，大會特別製作了一隻高達4米、需要5個人同時操作的神鳥木偶，在壓軸木偶巡遊中隆重登場，邀請參加者一同經歷拯救神鳥的互動情節，規模之大可謂前所未見，令人引頸以待。早前，負責製作神鳥木偶的戲偶藝術家葉偉彬特別介紹與團隊製作神鳥的有趣點滴以及對演出的期望，而神鳥的真身亦率先曝光，呼籲公眾參與這個盛況空前的沉浸式劇場體驗。

神鳥木偶創作團隊由來自台灣的戲偶藝術家陳映靜擔任造型設計及藝術顧問，並夥拍與她一起於2005年在香港創立奇想偶戲劇團的專業戲偶師葉偉彬，聯同製作團隊成員Miaow Ho@sculptimal、Isa Li、魚絲、楊曉盈及吳惠芳一同製作大型木偶。為呼應「動戲大地藝術節 再翅飛飛」的環保低碳主題，團隊特別收集樹枝及樹葉等環保物料來製作神鳥的羽毛。由於這些天然物料十分脆弱，團隊需要先經過加工處理，例如進行初步修剪並在表面加上膠水塗層等，再黏貼到神鳥身上，製作需時，亦突顯團隊的靈妙巧思及精湛工藝。另一方面，作為在巡遊中與觀眾進行互動的道具，神鳥木偶需要盡量保持輕巧，重量分佈亦要平衡得宜，方便木偶師操控，同時亦需要堅固耐用，以應付搬運及操作需要。加上表演場地位於山上，風勢較大，團隊亦特別需要考慮木偶整體的通風程度，設計難度亦相應提高。

在搬運方面，由於神鳥木偶高達4米，故需要預先分為5個部分製作，並分批搬運到山上的演出場地進行組裝。在巡遊進行時，神鳥木偶將由5位木偶師洪家澤、林啓源、林宏璁、杜志星及唐曉楓同心合力地協調操作，既考驗他們的配合程度及默契，同時亦體現活動連繫人與人以及大自然的主題。他們將聯同譚玉婷（飾演鳥族人小孩Sunya）、莫珏邦（飾演鳥族祭司）、蔣欣霞、毛顯威（飾演鳥族人）等演員一起演繹神鳥故事。除了20多位成人演員外，早前參與計劃中的兒童自然及藝術工作坊的數十位小朋友亦會在不同場次輪流登場，讓整個劇場節表演團隊超過100人，陣容鼎盛。

戲偶藝術家葉偉彬表示：「這次是嘉道理農場暨植物園首次出現如此巨大和令人震撼的木偶，我亦十分期待觀眾看見4米高的神鳥木偶時的驚喜反應！這次沉浸式劇場與傳統劇場截然不同，觀眾將會成為劇場中的一份子，在花草樹木和鳥聲環繞的自然環境中盡情探索和參與戲劇體驗，最後更會拿着以樹葉製成的羽毛走到山上的巡遊場地，身體力行地與故事角色一起完成拯救神鳥的任務，強壯心靈，同時為別人及自己送上祝福。在此誠邀大家參與這個充滿有趣互動的沉浸式劇場體驗，透過欣賞我們團隊精心呈獻的木偶巡遊，重建心靈健康。」

《再翅飛飛》故事簡介 在那古老的傳說中，來自生命之樹的神鳥們，大地的守護者，每逢50年的12個滿月，將會來到為大地萬物誕下色彩。然而，惡念與貪婪帶來戰爭，神鳥們相繼倒下，只剩下最後奄奄一息的Simurgh。鳥族人小孩Sunya決定要拯救Simurgh！但單靠Sunya一個並不足夠，所以需要各方幫助，並向四方長老收集四種力量，力求在最後時刻讓神鳥治癒，順利為世界誕下色彩，再翅飛飛！ 票務詳情 沉浸式劇場體驗（包括嘉道理農場暨植物園入場費、演出期間園內穿梭巴士、互動劇場演出、戲劇工作坊及大巡遊）